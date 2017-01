Todos los protagonistas del derbi coinciden en destacar la igualdad

Fígaro Peluqueros y Aguere Tenerife disputarán mañana el segundo derbi de Superliga 1 de la temporada. Ayer, en el concesionario oficial de Tenerife de la marca Volkswagen Comerciales, ambos equipos se unieron para presentar el encuentro, que se va a disputar a las 19:30 en el Pablos Abril y será ofrecido en directo por El Día Televisión.

Ambrosio González aprovechó la ocasión para hablar del estado de las aurinegras y destacó que "llegamos en un momento bueno. Nos perjudica un poco el descanso navideño y solo haber jugado contra Logroño, pero estamos en un momento dulce. Cuando jugamos en el Ríos Tejera nuestra plantilla no estaba al cien por cien, y espero que se vea un buen partido. Se trata de un bonito encuentro, en el que las aficiones se tienen mucho respeto". Por su parte, la capitana del Aguere, Nira Pérez, cree que se trata de "un partido espectacular e interesante que a las jugadoras nos gusta jugar. Queremos llevarnos los tres puntos, estamos preparando la Copa y ahora el equipo está motivado para seguir luchando. El voleibol de nuestra Isla está en su mejor nivel y será un gran partido".

El entrenador blanquiazul, David Martín, también se muestra confiado en las posibilidades de su equipo y espera "vivir un derbi emocionante. Creo que disputaremos un encuentro más igualado que el de la primera vuelta. El Aguere está realizando un gran trabajo, se ha reforzado bien, y para el espectador será un gran espectáculo. Aunque es un partido más, se trata de un encuentro especial entre dos clasificados para la Copa, en un buen momento deportivo y, por nuestra parte, confiamos plenamente en el rendimiento y potencial de nuestras jugadoras. Esperamos poder plasmar todo nuestro trabajo en la pista. Cabe destacar que en esta ocasión, hemos realizado una modificación horaria, el partido será a las 19:30 para que así más gente pueda acudir a Taco".

La jugadora brasileña, Flavia Dias, animó a todos los aficionados de este deporte a convertir Taco en un auténtico fortín. "Queremos que el sábado nuestro pabellón esté a tope, que se disfrute del mejor voleibol tinerfeño y que juntos vivamos un gran encuentro. Los dos equipos llegan bien, a pesar de ser un derbi, lo que está en juego son tres puntos y para nuestro equipo una victoria significaría mucho moralmente para olvidar lo sucedido", señaló.

Con menos experiencia en este tipo de encuentros, Marina Scherer y Daniele Batista, no dudaron en mostrar sus sensaciones. La colocadora del Aguere opina que "no será un choque fácil, pero estamos contentos con el trabajo que hemos realizado durante toda la semana y saldremos a ganar", mientras que la receptora del Fígaro añade que "para nosotros, es importante ganar porque nos regalaría un plus de confianza. Será un difícil pero intentaremos desplegar nuestro mejor juego".

Una iniciativa modelo

Los dos rivales se entienden fuera de la cancha, como lo demuestra esta novedosa presentación conjunta. Con la presencia del técnico Ambrosio González y las jugadoras Nira Pérez y Marina Scherer por parte del Aguere Tenerife, y del entrenador David Martín junto a sus pupilas Flavia Dias y Daniele Batista del Fígaro Peluqueros, los dos conjuntos laguneros mostraron sus aspiraciones para este bonito encuentro y realizaron un llamamiento a todos los amantes del voleibol para acudir este fin de semana a Taco, y disfrutar así de un partido que promete ser apasionante.