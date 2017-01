El alcalde levanta el 60% de los reparos a los pagos del último año

El portavoz del Grupo Municipal de Coalición Canaria (CC), Jonathan Martín Fumero, asegura que durante el último ejercicio se ha registrado el levantamiento del 60% de los decretos de pago generados en el Ayuntamiento de Santiago del Teide. El concejal nacionalista se muestra preocupado porque "se trata de una práctica heredada y habitual".

Jonathan Martín muestra su rechazo a la misma porque "lo que es una medida legislada para una aplicación excepcional, en el caso del gobierno municipal de Santiago del Teide parece usual. Eso tenemos que erradicarlo".

El edil asegura que es de los que revisa los casi 300 decretos que se firman en el Consistorio santiagués cada bimestre (periodo comprendido entre dos plenos ordinarios) "y más del 60% de los decretos de pago tienen levantamiento de reparo, algo que hago constar en todas y cada una de las sesiones plenarias ordinaria, porque no puede ser convertir este método en una regla y porque cualquier día tendremos un problema importante con este tipo de gestión ".

Martín Fumero pone como ejemplo de la consolidación de esta práctica en el gobierno local de Santiago del Teide el hecho de que en 2014, el entonces grupo de gobierno, "que incluía al actual alcalde" y que lideró Juan Damián Gorrín, levantó 1.247 reparos formulados por Intervención. Se correspondían con pagos que, finalmente, se realizaron y que sumaron en tono a 1.200.000 euros. Entre los motivos de tales reparos figuraban argumentos como superar el crédito disponible, incumplir el procedimiento de contratación, no coincidir la fecha de las facturas con la prestación recibida por el consistorio, no existir expediente ni contrato o no estar empadronado en el municipio.

A falta de la liquidación del presupuesto de 2016, el portavoz nacionalista expone su preocupación y pide rigor en la gestión del consistorio al alcalde, Emilio Navarro, de quien ayer no fue posible conocer su opinión sobre este pronunciamiento.

Jonathan Martín también se pronunció sobre la situación de la Policía Local de Santiago del Teide, donde hay 11 agentes expedientados por no acudir a la convocatoria para el trámite del control digital de la jornada laboral. El portavoz de CC se pone del lado de los trabajadores en lo que se refiere a su demanda del abono de la paga extraordinaria de 2012 que tienen pendiente de cobro y rechaza la petición de cese de la concejala de Recursos Humanos "porque apenas lleva un año y medio en el cargo, pero sí reclamo que se agilicen los asuntos que hay pendientes".