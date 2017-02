Canarias: 13, Rue del Percebe

Los nacionalistas y los socialistas están recomponiéndose de los costos de la ruptura del pacto de gobierno. Pero mientras CC navega hacia su congreso con una cierta imagen de unidad y la confianza de salir reforzados, el PSOE tiene que gestionar un complicado escenario de familias enfrentadas por un liderazgo discutido. Patricia Hernández intenta resistir ante quienes descascarillaron el pacto de gobierno para debilitarla en la oposición en la que ahora -tras muchos errores incomprensibles- habita.

En el piso de abajo, Asier Antona, el presidente del PP de Canarias, se cayó en una marmita de trankimazín cuando era pequeño y se le convirtió la sangre en horchata de chufla. No se despeina ni en medio de una ventolera. Por eso, el huracán de las elecciones internas a la presidencia de los populares no le saca ni un titular. Anda el hombre repartiendo cristiana templanza y halagando a quienes le insultan con la superioridad moral de quien está en la mejor posición política y el conocimiento de que en las carreras de fondo siempre gana el que tiene más resistencia. Eso por no contar con que para poner a parir a sus enemigos ya tiene aliados de sobra.

Los conservadores canarios tienen delante el peligroso abismo de un congreso con disputa de liderazgo que, en unas islas asirocadas como estas, puede acabar como el rosario de la aurora. Por eso se esfuerza Antona, en plan beatífico, en no perder los papeles. Porque en estas islas volcánicas a la que soples en una brasa política te sale una llamarada.

Pero todos esos problemas son leche machanga comparados con el tsunami que hay a la izquierda de la izquierda en Canarias. El proceso de refundación de Podemos está en la planta de traumatología política con una fractura abierta por la que sale el hueso de Sí se Puede. En el Cabildo de Gran Canaria hay cuatro consejeros y tres corrientes distintas. En La Palma hay marejada a fuerte marejadilla. En Tacoronte la marcha de un concejal les ha dejado con el trasero al aire. Y los vientos de los reproches han sacado a la luz tarjetas prepago y correos impostados para la elección de candidaturas; una penosa imagen de malas prácticas en el partido que venía a regenerar la política y ha terminado demostrando empíricamente que en todas las cocinas se cuecen las mismas habas amargas.

Por todos lados donde uno mire se observan los mismos fenómenos meteorológicos adversos. O sea, mar de fondo, oleaje y bronca. Tal vez los congresos de los partidos vengan a poner un poco de calma en este clima inestable, donde todo es efímero y quebradizo. Tanto hablar de que el Gobierno está en minoría y va a resultar que, en realidad, todo el mundo está en esa misma inestabilidad precaria. La hostil oposición que escupió a los cielos la fragilidad de Clavijo se está limpiando la cara con un pañuelo. Al final va a ser verdad esa frase tan española de que más vale estar solo que mal acompañado.