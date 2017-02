El sector crítico del taxi mantiene la convocatoria para movilizarse

De poco sirvieron las tres horas de reunión que mantuvieron ayer los cinco colectivos que han convocado las manifestaciones en el sector del taxi de Santa Cruz (Élite Taxi, UTAT, Radio Taxi Santa María, Radio Taxi San Pedro y Taxi Driver) con el concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, para analizar las demandas expuestas en los últimos días.

Al concluir la cita, el portavoz de Élite Taxi, Miguel Ojeda, sostuvo que el consistorio "es reacio" a aceptar los puntos más importantes expuestos por las cinco asociaciones, entre ellos la elaboración de un nuevo estudio socioeconómico para analizar la situación del sector.

"Este punto es básico para resolver el resto de demandas del sector, y el concejal se niega categóricamente a realizarlo", criticó Carmelo Peña, representante de la UTAT.

Por ello, Ojeda avanzó que "hasta que un juez diga lo contrario" la manifestación convocada para el 10 de febrero "sigue en pie".

Una movilización que estaba pendiente de la autorización de la Subdelegación del Gobierno y que a última hora de ayer se conoció que esta la rechazó, al igual que la anterior.

El portavoz de Élite Taxi explicó que Arteaga pidió la suspensión de las protestas, y que a cambio de ello le formularon una solicitud: la posibilidad de realizar una consulta para que los taxistas voten de nuevo los días de parada obligatoria (ahora son dos), una cita en la que las cinco asociaciones citadas serían "parte importante" en la elaboración de las preguntas.

"Es muy importante para el sector. Nos reuniremos los cinco colectivos y veremos si entramos por ese aro, y si es recíproco el compromiso", indicó Ojeda.

Un extremo que, sin embargo, matizó el concejal del área. Aunque indicó que la reunión había transcurrido con "normalidad" y que "se podía avanzar" en cuatro de las siete peticiones realizadas por los taxistas, Arteaga recordó que antes de poner en marcha los días de libranza se probaron ya otras alternativas. "El sistema actual se sometió a votación", reiteró el edil.

De cualquier forma, indicó que "si hubiera otras circunstancias" ya se vería si es necesario otro sistema distinto. "Pero ahora mismo creo que los días de parada han conseguido equilibrar la oferta y la demanda", abundó.

Y casi con los mismos argumentos se refirió a la "imposición", según denuncian los taxistas, de la uniformidad, medida que ayer entró en vigor. Precisó Arteaga que aunque el sector votó no, "la decisión la tomó el consistorio". "Es una mejora del servicio, que cambia la imagen que se presta cara al visitante", justificó.

En todo caso, recalcó que "no siempre las decisiones las toma directamente la administración. El nuevo sistema de representación -las elecciones serán probablemente en marzo- lo votaron ellos y lo seguimos a pies juntillas".

Arteaga avanzó que la semana que viene se reunirán con el Gobierno de Canarias para analizar la puesta en marcha de la tarifa única. El jueves día 9 vence el plazo para que se pronuncie al respecto el departamento correspondiente.

Taxistas vestidos de azul celeste "impuesto"

Algunos más reacios que otros, pero todos cumpliendo con la norma, los taxistas de Santa Cruz iniciaron ayer el cambio de vestuario "impuesto" por el ayuntamiento, consistente en una camisa o polo azul celeste y un pantalón negro o azul marino. Los zapatos, también oscuros.

Emiliano "Naranjito", por ejemplo, un profesional con más de treinta años de experiencia, defendió sin tapujos la obligatoriedad de uniformarse. Él optó por camisa de botones. "Es lo mejor que han hecho. Este es el futuro de todos nosotros, por tanto hay que cuidarlo", recalcó, mientras esperaba su turno en la plaza de España.

En esta línea, Gerardo Torres (cinco años como taxista) también se mostró a favor de la uniformidad. "No lo veo mal. Es bueno que haya aseo y buena presentación personal", afirmó, mientras esperaba en el Mercado Nuestra Señora de África.

Pero no todos piensan así. También en el Mercado, Sebastián Sánchez (37 años en el taxi) se mostró en desacuerdo con las "formas" del ayuntamiento al imponer la uniformidad. "Se votó y salió no. No veo mal que se vista igual, pero tenían que haber consultado", insistió.