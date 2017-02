El C-SIF recurre el presupuesto y la plantilla para 2017

El sindicato CSI-F anunció ayer en un comunicado que "va a recurrir por vía administrativa el presupuesto y la plantilla del Ayuntamiento de Santa Cruz correspondiente a 2017 -el BOP dio cuenta ayer de la aprobación de ambos documentos- al entender que "no valora correctamente el complemento específico de los policías locales".

En el escrito, que firma el delegado sindical Jesús Illada, justifican la medida "al obviar las circunstancias de especial dificultad técnica, dedicación, peligrosidad, incompatibilidad o penosidad, entre otras, de cada puesto policial".

Dicho complemento salarial, añaden, "es idéntico en todos los puestos de policía, con independencia del empleo, sin que se reconozcan las diferentes peculiaridades dentro del Cuerpo, los horarios de trabajo o las condiciones diferenciadas en las que se presta el servicio".

En la Mesa de Negociación de fecha 30 de abril de 2013, explica Illada, "la administración adquirió el compromiso de solucionar este problema, llevando a cabo una valoración de los puestos de policía, sin que hasta la fecha se haya producido".

Para el delegado "es una clara injusticia que los policías reciban las mismas retribuciones, cuando sus condiciones de trabajo son diferentes, tanto en sus horarios -unos trabajan de lunes a viernes, unos solo de mañana, otros mañana y tarde, y los hay que llevan más penosidad, pues trabajan mañanas, tardes y noches, fines de semana y festivos- como los que trabajan en la vía pública o los que trabajan en una oficina o despacho.

Illada valoró: "Todos somos policías y todos cumplimos una función determinada e igual de útil, pero esas diferencias deben quedar reflejadas en las retribuciones, ya que la situación actual no hace mas que ahondar en una clara injusticia que se plasma en los presupuestos y en la plantilla municipal".

El Sindicato CSI-F, concluye, "no puede estar de acuerdo con unos presupuestos que no llevan a cabo tal diferenciación, por lo que hemos registrado un recurso de reposición, con el fin de abrir una negociación real y efectiva de la valoración individualizada de los puestos de trabajo de los policías locales al estar basados en unos criterios de valoración desfasados y no reales, ya que datan de 2002 y son los mismos para todos los funcionarios de la corporación municipal".

Finalizó el delegado sindical del C-SIF con una cita de Aristóteles: "Es tan injusto tratar de manera desigual a los iguales, como igual a los desiguales".

246 millones

El BOP dio cuenta ayer de la aprobación definitiva del presupuesto del Ayuntamiento de Santa Cruz, una vez inadmitidas o desestimadas las alegaciones presentadas a las cuentas en el período de exposición pública. Los gastos y los ingresos coinciden, como es lógico, hasta ascender a 246.310.000 euros con este desglose por organismos autónomos y empresas: Fiestas, 5.908.000 euros; Cultura, 4.640.000; Deportes, 6.581.000; urbanismo, 9.507.000; IMAS; 14.162.000; Sociedad de Desarrollo, 3.121.132, y Viviendas Municipales, 11.946.300.

1.467 trabajadores

El BOP también dio cuenta ayer de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que está formada por un total de 1.467 trabajadores. De ellos, 1.046 son funcionarios, 121 laborales, 27 personal eventual y el resto (273) está ocupado en los distintos organismos autónomos, según este reparto: 96 en Urbanismo; 78 en Cultura; 62 en Deportes; 35 en Fiestas y dos en el IMAS. En este último caso solo dos puestos -de dirección- son específicos del Instituto y el resto lo cubren funcionarios.

Colectivos "especiales"

Cabe destacar dos colectivos "especiales". Por un lado, dentro de los funcionarios los policías locales, un total de 496, entre agentes, comisarios, inspectores y otros cuadros medios. Por otro lado, entre los laborales, los 42 músicos de la Banda Municipal.