La Laguna, sin competencias para crear un parque de bomberos voluntarios

El comité de huelga de los bomberos profesionales de Tenerife manifestó ayer que el Consorcio insular de prevención y extinción de incendios es el único organismo con competencias para planificar y edificar infraestructuras vinculadas a dicho sistema de seguridad y emergencias. De esta manera, dichos profesionales, en huelga desde el lunes, aclaran que el Ayuntamiento de La Laguna no tiene potestad alguna para afrontar la construcción de un parque de bomberos voluntarios en Los Andenes, para el que existe una partida de 1.200.000 euros en los presupuestos de la Corporación insular para este año.

En una rueda de prensa ofrecida ayer junto a Podemos en el Palacio Insular, uno de los miembros del Comité de Huelga, Javier Sevillano, dijo que tanto el Cabildo como el Consistorio lagunero tienen delegadas las competencias en materia de prevención y extinción de incendios en el Consorcio.

Las reivindicaciones de los bomberos son apoyadas íntegramente por el Grupo Insular de Podemos. Según el portavoz de este partido, Fernando Sabaté Bel, sus demandas coinciden plenamente con el interés general de la población.

Los trabajadores del Consorcio señalaron que aún no han sido recibidos por el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, ni por el consejero insular de Medio Ambiente y Seguridad, José Antonio Valbuena. Sobre este último, otro integrante del Comité de Huelga, Andrés Reyes, afirmó que, seis años después de que asumiera la gestión, todavía no se ven sus frutos en la mejora de la entidad que gestiona el servicio de bomberos. Aunque no buscan enfrentarse con el colectivo de voluntarios de La Laguna, los profesionales recuerdan que dicha agrupación recibió en el año 2013 unas instalaciones en una nave, que tienen unas buenas condiciones. Es decir, que no existe un problema grave de falta de dependencias para dicha organización.

Fernando Sabaté recordó que buena parte de la seguridad de los tinerfeños y turistas está en manos de los bomberos y que al Sur de Tenerife llegan tres cuartas partes de los visitantes que cada año pasan sus vacaciones en la Isla.

El portavoz insular de Podemos dijo que, si el Cabildo y su presidente presumen tanto de planificación, estaría bien que recuerden que en el Plan Director elaborado en 2010 para el Consorcio se contempla la necesidad de hacer dos parques de profesionales en el Sur (Arona-Adeje y Valle de Güímar).

Sabaté mostró un mapa sobre tiempos de respuesta de los bomberos y en el mismo se aprecia que para llegar al Suroeste y al Sureste los profesionales tardan más tiempo del aconsejable por la actual carencia de parques para la vertiente Sur de la Isla.

Pregunta de Fernando Sabaté en el Pleno

Mañana se celebrará en el Cabildo un pleno y la sesión será aprovechada por el grupo de Podemos, con Fernando Sabaté al frente, para preguntar: "¿A qué responde que el grupo de gobierno del Cabildo haya decidido unilateralmente ignorar los criterios técnicos del Plan Director y al propio Consorcio de Bomberos, así como las carencias de seguridad del Sur de Tenerife, para gastar 1.200.000 euros en un parque de voluntarios innecesario?" Para Podemos, "la ciudadanía del Sur merece que este Cabildo explique por qué infravalora tanto su seguridad como para priorizar la construcción de un parque de voluntarios precisamente en el área metropolitana (...)".