Un Sumergible profesional

El pop -rock alternativo de los tinerfeños Sumergible suena ya más profesional, sobre todo desde que Manuel Colmenero, productor de Vetusta Morla, entre otras bandas, aceptó dar forma a su primer disco en los estudios Sonovox de Madrid.

Este trabajo, que presentarán hoy a partir de las 22:30 horas, en la sala del Café Teatro Rayuela de Santa Cruz, está integrado por once temas en español en los que los componentes de la formación han volcado todo su talento musical.

Antonio Rojas (guitarra, voz, teclados y percusión), junto a su hermano José ((guitarra, voz y percusión), Carlos Aguirre (batería), Esteban Santos (bajo) y Oscar Bennasar (teclados), mostró su satisfacción y la de toda la banda con este registro.

"Son once temas que suenan a pop rock alternativo, lo que pasa es que esta vez decidimos grabarlo con Manuel Colmenero, que hizo la preproducción en Tenerife y se acabó en Madrid. La verdad es que ha sido una experiencia buena en el estudio de Sonovox en Madrid".

"Sumergible", que se puede adquirir en todas las plataformas digitales, es el primer disco profesional del quinteto, grabado en un estudio profesional con muy buen nivel técnico, aunque en 2013 editaron otro con el mismo título pero en un estudio más amateur.

"Aparte de lo que aprendimos de Colmenero como productor, tiene un gusto exquisito por la música, además de la manera tan directa de coger nuestro sonido y cómo lo amoldó a uno más dirigido al oyente medio, a la música alternativa, aunque no es que tengamos un estilo muy reconocible".

La originalidad es uno de los sellos de identidad de la propuesta de esta banda lagunera, cualidad que no se le escapó a Colmenero para decidirse a colaborar con ellos. "No nos podemos comparar con muchos grupos de ahora, esto también le gustó al productor, porque tenemos un estilo bastante propio. Él aportó su granito de arena y nosotros encantados. Les dio vueltas a las canciones que ya teníamos. Él te indicaba tiene que ser más corto aquí, o hay que ponerle un puente. El trabajo de producción de Colmenero fue clave. Pulió nuestras canciones, incluso nos comentó que hiciéramos alguna más que él consideraba. Lo que él tiene claro es que no trabaja si las canciones no le gustan o ve que el producto no es bueno".

Han pasado ya seis años desde que se constituyó Sumergible con un estilo que bebió mucho de la música anglosajona, dando como resultado un pop con toques de rock y de electrónica, entre otras tendencias alternativas.

Uno de los cambios más notables del grupo ha sido el del bajo. Juan José Martín ha dejado la banda, aunque actuará hoy con ellos, y ha sido sustituido por Esteban Santos, que se ha acoplado bien a la formación y les metió el gusanillo de buscar un buen productor.

Los temas de sus canciones no han variado desde sus inicios, experiencias y sensaciones personales, pero sí son interpretados con un estilo más consolidado. "Una de las cosas que quería Colmenero era un disco que tuviera un sonido coherente, porque a lo mejor quieres poner canciones que te gustan, pero no pegan. Él seleccionó el repertorio que metimos en el disco. Nos ayudó mucho, nos fiamos de su sapiencia".

Sumergible ya está embarcado en su próximo registro que espera salga a flote, al igual que unas actuaciones en el Lone Star de Santa Cruz, en Madrid y Barcelona, entre otros lugares en los que defenderán su primer registro profesional.

Antonio

Rojas

guitarra, voz, teclados y percusión de sumergible