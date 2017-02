Importancia de usar los videos corporativos en una campaña de marketing

El marketing es una de las responsabilidades impostergables de toda empresa que busque crecer y diferenciarse de sus competidores directos. Las labores encaminadas a mejorar sus campañas o sistemas de marketing, de difusión y comunicaciones, siempre son bienvenidas en todos los ámbitos de una empresa, sea una corporación grande o reputada, o se trate más bien de una pequeña o mediana empresa.

Dentro del apartado del marketing, se encuentra el uso de los videos corporativos como elemento multimedia diferenciador. Sin embargo, aún en estos días, son pocas las empresas que se toman en serio la inclusión de videos en las campañas de marketing digital. Es decir, sólo se trata al marketing de contenidos como marketing escrito, y no como un marketing visual. En lo adelante, se verá por qué es necesario integrar a los videos corporativos en el afán de dar a conocer la empresa, servicio, producto, y hasta funciones dentro de la web corporativa. Del mismo modo, las consecuencias de no hacer algo al respecto.

Ventajas de usar los videos para el marketing

Las plataformas digitales de videos, como Youtube, Vimeo o Dailymotion, cada vez representan un mayor índice de aceptación y de búsquedas por parte de los usuarios. No sólo personas con trayectoria en el uso de internet, sino también para los más jóvenes. A estas plataformas se le unen las redes sociales, que es donde estos videos son compartidos y a través de las cuales son vistos, vueltos a compartir, y buscados posteriormente. Si se hace una mirada en perspectiva, después de las imágenes estáticas, los videos son los más compartidos dentro de internet, en el renglón de los contenidos para el marketing.

Pero, a diferencia de las imágenes, que cada marca las puede versionar a su manera y que, por lo general, tienen una fecha de caducidad muy pronta, los videos marcan por largo tiempo la conducta de las personas que los miran. Así mismo, dejan fija en la retina la marca comercial de la empresa que lo hizo. Más allá de eso, hay ventajas de usar estos videos para el marketing digital.

El dinamismo de la primera impresión

La primera impresión es lo más importante, en todo. Los videos corporativos ejemplifican de forma magistral esa afirmación. Una imagen vale más que mil palabras, y la primera imagen es la más valiosa de todas. Si, además, esa primera imagen es en realidad un video dinámico, de rápidas transiciones, sencillo y ameno, será un video que consigue captar la atención y por ende impresionar a un usuario que no tendrá ningún problema en verlo completo, y quedar con ganas de saber más al respecto. Esto mejora la imagen frente a la competencia, pero mejora también la imagen ante los propios consumidores potenciales.

Aumenta la calidad del SEO de la web corporativa

Cuando se tiene una página web corporativa, lo más importante es el término SEO. Es decir, el posicionamiento en los buscadores, principalmente Google, Yahoo! y Bing. En ese orden.

Posicionarse significa aparecer antes que la competencia en los resultados de búsqueda. Aparecer después significa, en el peor de los casos, perder a un cliente potencial que se irá con los competidores. No porque el servicio sea mejor. No porque las garantías y la experiencia de los competidores sean mayores. Sino, simplemente, porque aparecían más arriba en los resultados de búsqueda.

El SEO de una web se ve afectado positivamente por los videos. Incluir un video corporativo en la web, de entre 2 y 4 minutos, disminuirá hasta el suelo la tasa de rebote de los buscadores. Es decir, Google, Yahoo! y Bing entenderán que cuando un usuario entra a la web, encuentra lo que busca. Si esto sucede regularmente, el posicionamiento mejorará de forma natural y duradera.

Aumenta la tasa de conversión general de una web

Muchas estadísticas sobre las compras y las ventas dicen que no son las páginas corporativas y los negocios los que requieren de ayuda para vender, sino que son los compradores los que necesitan una ayuda para comprar. Utilizar una herramienta para simplificar la información, como un video explicativo donde los consumidores potenciales sepan con claridad y certeza lo que van a comprar, lo que tiene, lo que no tiene, sus ventajas, sus diferenciaciones con los demás productos del mercado, las garantías de satisfacción, y demás, son la ayuda que en la mayoría de los casos hace falta para cerrar un trato. Para darle clic en el botón de “Comprar”, pues.

Utilizar un video de animación corporativo aumenta la tasa de conversión. El motivo es tan sencillo como la respuesta anterior: el consumidor encuentra en el video la ayuda que necesitaba para terminar de tomar la decisión de comprar.

Los videos son más atractivos que el texto para los usuarios potenciales

Si se sigue en nombre de los datos y estadísticas, y esto es muy del sentido común, los usuarios de internet prefieren ver y escuchar antes que leer. Por eso, es muy posible que no se tomen 10 minutos para leer el mejor artículo de todos los tiempos, pero sí se tomen 20 minutos para ver un video corporativo sobre la misma temática. Sí. Las imágenes y el movimiento, combinados con el audio en off resultan seriamente más atractivos que el texto sobre la superficie blanquecina.

Lo que sucedería si se dejan de lado

Como se anunciaba al comienzo, no son pocas las empresas que pasan de utilizar videos corporativos, y en su defecto, invierten aún más capital en el marketing de contenidos tradicional; ese que sólo utiliza textos. Lo que sucede tras estas decisiones, y que a su vez serían las principales consecuencias de no usar videos corporativos, es lo siguiente.

No habrá una diferenciación con la competencia directa

Hay que utilizar de nuevo el sentido común. Si se supone que no está solo en el mercado, y que hay más competidores, la principal tarea que se debe llevar a cabo en el marketing es la que permita diferenciarse de los demás. De nada servirá invertir en más de lo mismo, si se supone que todos están haciendo exactamente eso, lo mismo. En cambio, si se invierte en realizar un video explicativo, o animado, o hasta un video curso gratis y rápido, la diferenciación estará consumada y la marca estará construyéndose a la velocidad más alta.

No reduce la dificultad del usuario para entender por qué debe quedarse

Hay más de mil páginas para cada cosa en internet. Si un usuario entra a la página, lo más sensato es que se le otorguen motivos para quedarse. Para quedarse y no irse a las 999 páginas restantes sobre lo mismo. Un video que explique lo que encontrará, cómo lo encontrará, los beneficios que esto le traerá y cómo cambiará su vida para mejor tras quedarse y trabajar juntos, es la mejor forma de reducir la dificultad de los usuarios para entender. Y no es que los usuarios no entiendan, sino que los usuarios, por lo general, son orgullosos y necesitan ser entendidos antes de entender. Hacerlo, es el deber.

No suben los números verdes que importan en las finanzas

Cuando cierran los ciclos de trabajo, que son diferentes en cada gestión, hay números que importan que hayan cerrado como verdes. Es decir, como ganancias. No importa si es trimestral, cuatrimestral, semestral o anual, pero realizar el balance final y notar que los números se estancaron o descendieron es lo peor que puede suceder. Y notar que se aumentó el capital para el marketing, pero se olvidó de implementar una estrategia de videos corporativos. Sí, eso es aún más doloroso.