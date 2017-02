Ron (Banco Popular): "Ya veremos la foto del sector cuando algunos devuelvan el rescate"

El presidente de Banco Popular, Ángel Ron, ha afirmado que la comparación de la entidad con otras es "asimétrica", ya que el banco no ha recibido ayudas por parte del Estado, y ha advertido de que hay entidades que deberán devolver las ayudas públicas que han recibido y "la foto" del sector será diferente después.

"Hay una cosa que es evidente, y es que hay entidades que tendrán que devolver las ayudas, las tienen que devolver. Ya veremos cuál es la foto del sector cuando esas entidades devuelvan esas ayudas", ha apuntado Ron durante su última presentación de resultados como presidente de Popular.

Para Ron, la comparación de su banco con otras entidades "no es simétrica", ya que algunas han transferido sus activos no productivos a la Sareb o bien han recibido ayudas por parte del Estado, pero no es el caso de Popular.

"Con ayudas o sin ellas, la perspectiva del sector cambiaría", ha añadido Ron, para quien "el problema para el banco es la comparación" y "las comparaciones siempre son odiosas". "Algunas entidades van a tener que devolverlas (las ayudas) y en ese momento veremos ya de una forma mas homogénea cómo está cada entidad", ha reiterado.

"Es conocido, es público y es notorio que la actividad bancaria en España de muchos de nuestros competidores hoy no es rentable", ha señalado. "Es evidente que ha habido en el mercado una competencia en desigualdad de condiciones", ha reiterado Ron, que ha indicado que "no es posible hoy" deducir de otras entidades "las coberturas que tienen a través de la aplicación de las ayudas".

Para el aún presidente de Popular, "las ayudas públicas eran necesarias para estabilizar el sistema, pero las ayudas públicas requieren también que lo sean por poco tiempo".

El banquero no se arrepiente de no haber solicitado ayudas públicas para Popular. "Sigo pensando que, en función de las circunstancias, el banco hizo lo que tenía que hacer", ha apuntado, aunque ha advertido que, "evidentemente, hoy las circunstacias serían diferentes".

Sin embargo, ha señalado que reflexionar sobre qué habría sucedido si el banco hubiera optado por solicitar ayudas públicas "no lleva a nada práctico". "Qué podríamos haber hecho o no en función de haber optado por ayudas públicas indirectas o alguna adquisición hoy es hablar de una situación que no se produjo y no nos lleva a nada", ha dicho.

RETOS DEL SECTOR BANCARIO

En opinión de Ron, el sector bancario se enfrenta a una reconversión condicionada por varios elementos, como un "claro exceso" de la capacidad instalada, un entorno de tipos de interés bajos o una contracción del crédito motivada por el desapalancamiento de la clientela.

Además, el banquero considera un reto para este sector la dificultad para el cobro de comisiones; los "crecientes" requerimientos de provisiones y de capital; la digitalización, que ve como una "oportunidad"; la regulación "excesiva"; la banca en la sombra, que "gana cada vez más espacio", y las sentencias judiciales.

Asimismo, Ron considera que se producirá un proceso de consolidación en el sector. "Hay demasiados bancos para tan poco negocio", ha dicho.

En cuanto a Popular, su presidente considera que deberá afrontar la reducción de activos no productivos, el incremento de las coberturas y el fotalecimiento del negocio principal.