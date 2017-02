Los trabajadores de Titsa exigen cambios en diez líneas urbanas

El comité de empresa de Titsa Urbano considera fundamental "para mejorar el servicio de cada día al usuario" la modificación de las rutas en una decena de líneas de guagua del municipio de Santa Cruz de Tenerife. Así se lo comunicaron los representantes de los trabajadores al director insular de Movilidad del Cabildo, Manuel Ortega, y al concejal capitalino de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, en una reunión celebrada el 14 de octubre de 2016. Casi cuatro meses después, las fuentes apuntan que "no hemos recibido respuesta pese a la promesa de hacerlo en el plazo de dos semanas".

En aquel foro, el comité reiteró unas propuestas "ya conocidas" que se resumen a continuación.

911 (Muelle Norte-Cuesta de Piedra): Retomar el recorrido anterior a la reordenación de líneas urbanas para aumentar la conectividad a los vecinos de La Salud, Ramblas, Vuelta de los Pájaros y las conexiones con Ofra y el Hospital de La Candelaria a la vez que mejorar la frecuencia de paso y el servicio a los colegios de Las Dominicas y las Ramblas.

907 (La Salud-Plaza Weyler): Volver a implantarla con el recorrido que tenía antes y mejorar las frecuencias de paso.

908 (Intercambiador-Ofra-Intercambiador): Cambiar el recorrido en la bajada (lo único que se ha cumplido al desviarse por La Recova) y modificar el intervalo de los semáforos en la calle Elías Bacallado con el objetivo de que los horarios se puedan cumplir y los viajeros no vean como día tras día las guaguas llegan con retraso.

933, 939 y 944 (Taco): Adecuar la parada final de las líneas dotándola de marquesinas y asientos a la vez que un cuarto de descanso para los trabajadores, ya que es la parada de inicio de línea.

904 (Plaza Weyler-Ofra Las Retamas) y 905 (Muelle Norte-Ofra): Trasladar la parada para el tiempo de regulación de Sargento Provisional a la zona de Juan XXIII en los solares de la trasera del bar El Árbol, ya que es ilógico hacer aguardar a los viajeros en las guaguas hasta la hora de salida para ir a La Candelaria (300 metros) o que cambien de guagua para no tener que esperar.

910 (Intercambiador-Las Teresitas): Se han elaborado nuevos horarios, ya que los actuales son imposibles de cumplir porque el tiempo es insuficiente para culminar el viaje. Aún es más grave los días de cruceros. La nueva propuesta lo corrige y mantiene la frecuencia de paso de las guaguas a la vez que la misma franja horaria del servicio.

Carriles bus: Varios años ya sobre la mesa y el ayuntamiento sólo da largas pues "ni siquiera hay capacidad de hacer respetar los que ya tenemos en la ciudad".

Los trabajadores concluyen: "Con lo planteado mejorarían los servicios en La Salud, plaza Weyler, Vuelta de los Pájaros, Ofra o San Andrés y las condiciones en las paradas de Taco y Las Retamas sin encarecer el servicio prestado".

"Sin sobrecoste para las arcas municipales"

El comité de empresa valora que "todo esto fue consensuado con Titsa y hubo acuerdo en su planteamiento porque no supone sobrecoste para las arcas municipales, pues se mantienen el mismo personal y los kilómetros". Envían un mensaje a los vecinos y usuarios: "El Ayuntamiento de Santa Cruz no apuesta por el servicio de guaguas". Anuncian, además, una asamblea de trabajadores los próximos días "para ver qué medidas tomamos. Los trabajadores de Titsa Urbano tenemos claro que el objetivo es dar el mejor servicio posible a los ciudadanos de Santa Cruz. No es tolerable que desde el ayuntamiento no den ni respuesta. Que demuestren con hechos el supuesto apoyo a transporte público de las campañas publicitarias".