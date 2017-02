Consejos para pasar un Día de San Valentín inolvidable

Con el 14 de febrero a la vuelta de la esquina, ya son muchos los españoles que están en plena búsqueda del plan romántico perfecto para sorprender a su pareja en San Valentín. Pero no son los únicos.

En los últimos años, el día de San Valentín ha pasado de ser el día de los enamorados a un día perfecto para celebrar de forma especial junto a una persona por la que tienes otro tipo de sentimientos. Un amigo o un familiar suelen ser las personas elegidas por todos aquellos que no tienen pareja y que también quieren brindar por el amor en un día que se celebra a nivel nacional.

Si no tienes pareja…

Todas esas personas que no tienen pareja pueden optar por dos opciones: no celebrar el día de San Valentín o buscar un plan especial para celebrarlo con las personas que más quieren, aunque no sea en el sentido romántico típico de este día. Algunos hombres optan por aprovechar un día como el 14 de febrero para conocer mujeres y, más concretamente, mujeres solteras con las que poder entablar una conversación y quién sabe si algo más. Con el auge de las aplicaciones para ligar y páginas web especializadas en la búsqueda del amor es relativamente fácil encontrar Mujeres Solteras en España, pero no siempre existe la suerte de justamente encontrarla el día de San Valentín. ¡Es cuestión de probar!

Algunos de los menos atrevidos que andan buscando respuestas al porqué de roturas sentimentales recientes o buscando el camino para encontrar a esa persona tan especial que está a punto de aparecer en sus vidas optan por buscar la respuesta del tarot afirmativa o negativa. Se trata de echar las cartas del tarot si o no y para ello pueden buscarse las mejores tarotistas expertas en Cartomancia o visitar alguna de las páginas web especializadas en tarot que existen en la red.

Y, por último, los más renegados, optan por ignorar las celebraciones, pero muchos de ellos pasan el día de San Valentín o Día de los enamorados en su casa, sentados frente a su PC, viendo imágenes para San Valentín.

Si tienes pareja…

Pero el día de los enamorados lo celebran especialmente las parejas y si tú eres de las más románticas sabes perfectamente qué regalar a tu novio o qué regalos para tu pareja pueden tener más éxito un día como este. Los indecisos e indecisas siempre pueden buscar ideas en páginas como regalosparatunovio.org pero, en general, los regalos más buscados en los últimos tiempos no son tan materialistas y van más enfocados en vivir experiencias en pareja más originales.

Por ejemplo, lo más habitual es reservar mesa en un restaurante romántico y pedir un menú especialmente diseñado para esa noche de enamorados. Esta es quizás la opción más tradicional que se acompaña siempre de un regalo materialista como puede ser una joya, un ramo de flores, una caja de bombones o esa prensa que tanto deseaba tu pareja desde hace tiempo.

Pero los más originales no se conforman con una cena romántica el día de San Valentín. Estos quieren ir más allá y sorprender a su pareja de verdad, ya sea con un circuito spa para relajarse juntos y olvidarse del estrés del día a día, un masaje especial para la ocasión o incluso una reserva de habitación en uno de los mejores hoteles de la ciudad en el que, por supuesto, no faltará la cena romántica tradicional. Después de la cena, las opciones son muy variadas, pero los menos clásicos optan por tener relaciones algo diferentes, ya sea incorporando algún tipo de juguete sexual o tirando de habitación con jacuzzi… ¡Cada uno elige cómo acaba su noche de enamorados!

También se ha vuelto muy común la reserva de escapadas para San Valentín. Aquí cuadrar fechas en los trabajos de ambos miembros de la pareja y sorprender son cosas un poco incompatibles, pero nada es imposible en esta vida. Cuando el 14 de febrero cae entre semana, lo normal es que la escapada se produzca justo ese día y se complemente con los días siguientes o que directamente se realice una reserva el fin de semana justo posterior al día de los enamorados.

La gran mayoría de parejas eligen para estas salidas destinos cercanos a sus ciudades de origen y dentro de la amplia oferta de viajes para San Valentín, se decantan por hoteles y destinos que incluyen parques románticos. Además, los más aventureros y deportistas optan por sitios con pistas de esquí, ya que febrero todavía es un buen mes para practicar este deporte de invierno que tantas risas y recuerdos pueden dejar a una pareja de enamorados que viven una experiencia así juntos.

En definitiva, el Día de San Valentín puede celebrarse de muchas maneras y actualmente es indiferente que tengas pareja o no la tengas. Lo importante es pasar este día con quien quieras y como quieras y si realmente no quieres celebrarlo con nadie pues lo único que tienes que hacer es disfrutar del día como un día normal y corriente y olvidarte de los corazones y del consumismo propio de un día como este. Si, por el contrario, decides celebrarlo, elige un plan para San Valentín que no solo sea compatible con tus gustos y necesidades, sino que también se ajuste a los deseos de la persona elegida para pasar ese día tan especial junto a ti.