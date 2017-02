Requisitos que debe tener una casa moderna y segura en España

La segunda década del milenio está por terminar, y los avances en materia de construcción y diseño de casas seguras no han hecho más que crecer y consolidarse. Sin embargo, todavía existe un umbral de personas que no han querido o no han podido modernizar su casa para los nuevos tiempos, y con ello poder vivir en un hogar que sea seguro en todos los aspectos, hasta ser moderno para no necesitar de mayores remodelaciones, reformas o reparaciones en el mediano plazo.

En España, hay normativas legales que se han instaurado para favorecer la modernización de los hogares, así como también hay precios muy por debajo de lo habitual para disfrutar de muchas de las soluciones que se presentan a continuación, y que forman parte exclusiva de los principales requisitos que debe tener una casa moderna en España, no sólo a nivel de diseño, ubicación, distribución, sino a nivel de seguridad y fomento de la salud de los que la habitan.

Aunque cueste creerlo, la forma en que se construye y distribuye toda una casa termina favoreciendo o perjudicando a los que viven dentro de ella. Hacerse cargo y difusor de este mensaje es una responsabilidad para que más temprano que tarde los resultados sean mejores a la vista.

Utilizar armarios de madera para ordenar los espacios

Hay una empresa de armarios a medida en Marbella que puede ejemplificar esto con detalles. Estos profesionales en los Armarios en Marbella saben que los armarios de este tipo, hechos siguiendo medidas específicas de sus clientes, tienen mejor adaptabilidad y seguridad que los armarios comprados de forma seriada, o la utilización de repisas y otras formas de almacenamiento.

Dentro de la categoría de los armarios, destacan los armarios con puertas correderas en Marbella. Estos hacen que la casa esté mucho más segura, ya que todos los elementos a guardar quedan guarnecidos completamente dentro de este mueble de madera, y en caso de cualquier eventualidad, no sufrirán ningún tipo de daños. Pero, además de eso, son armarios que por su concepción y realización a medida permiten una mejor ubicación y distribución dentro de la casa, lo que conduce a una mayor movilidad y un espacio más grande que puede ser utilizado para fines más provechosos.

La adquisición de armarios de madera, en conjunto con los muebles modulares, es una de las principales preocupaciones de los propietarios de hoy, que saben bien que la distribución y el ahorro de los espacios dentro de una casa son factores decisivos y preponderantes, tanto para la seguridad como para la salud misma.

De ninguna manera seguir usando amianto

En el año 2002 se estableció en España el marco legal a través del que se prohibía rotundamente el uso del amianto en las construcciones de todo tipo, siendo más importante su retirada total de las construcciones de uso residencial. Es decir, de las viviendas y casas. El amianto es un compuesto que se ha estado usando desde hace más de un siglo en la construcción. En España, sobre todo en las zonas rurales y en los cascos históricos de las grandes ciudades, la uralita de amianto sigue siendo el tejado de miles de viviendas.

Lo cierto es que el amianto es cancerígeno y se ha comprobado que sus daños a la colectividad son muy graves, sobre todo al largo plazo. En la capital, por ejemplo, retirar uralita con amianto en Madrid corre a cargo de una empresa autorizada. Para estar autorizadas, las empresas deben estar inscritas en el RERA, que es el órgano rector del uso del amianto en España. Si se tiene uralita de amianto como tejado, es decir, esas tejas onduladas como láminas, lo mejor es contactar a una empresa que haga la labor de retirar tejados de uralita de forma segura y legal. De igual modo si se conoce un vecino o amigo que todavía tenga consigo este tipo de material en los techos. La salud es lo primero, y para modernizar la casa hay que eliminar cada uno de estos elementos conflictivos.

Migrar hacia las estructuras metálicas y antisísmicas

Aunque en España no se han tenido problemas por terremotos o sismos en los últimos tiempos, nunca es mal hora para estar preparados para lo que venga. El futuro no hay manera de predecirlo, y en lo que se respecta a los envites de la naturaleza resulta aún menos posible. Migrar hacia sistemas de construcción antisísmicos, y comenzar en la adecuación de las construcciones con estructuras metálicas y prefabricadas es una labor que, paulatinamente, todas las personas deben comenzar a hacer dentro de sus hogares.

La seguridad del patrimonio y de la familia es lo primero, y por ello, utilizar materiales que por su concepción puedan hacer más duradera la edificación es la decisión más acertada en la actualidad. Las diferencias pueden ser notables y marcar la vida de los que allí viven, para siempre.

Utilizar de mejor manera la luz solar para ahorrar energía

Las casas modernas y seguras deben tener como principal compromiso hacer un uso más responsable de las energías. Sobre todo de la eléctrica. Las tarifas de luz siguen subiendo poco a poco y una forma de ahorrar sin perder calidad de vida es utilizando de mejor forma la luz solar.

La iluminación natural, sobre todo en las épocas de primavera y verano, puede ser la única necesaria durante todos los días. Así, la iluminación artificial queda exclusivamente volcada a tareas que requieran de más luz, como por ejemplo el uso de lámparas pequeñas para dentro de las habitaciones, o el uso de bombillas para trabajar o estudiar en una oficina o cuarto de estudio dentro de casa.

El uso de ventanales más grandes o hasta de espejos puede favorecer a este requisito fundamental de las casas modernas.

Fomentar el uso de áreas verdes en interiores y exteriores

La contaminación va a seguir siendo un problema en el corto plazo. Esto tiene varias explicaciones, pero, si de verdad comienzan a descender los picos de contaminación en las capitales españolas, esto tomará muchos años en volver a niveles totalmente saludables.

Mientras tanto, mantener una casa con niveles bajos de contaminación y una calidad del aire superior a la media es relativamente más sencillo y no es necesario esperar tanto. Utilizar muchos árboles y arbustos pequeños dentro y fuera del espacio de vida es la mejor forma. Tales prácticas purifican el aire y harán delicias por la salud de los que allí viven. Esta conducta de ecología es muy recomendada si en la familia existen personas que tengan problemas hereditarios asociados a la respiración, como asmas o afines.