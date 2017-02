Cómo detectar una infidelidad

La infidelidad ha estado presente en nuestras vidas desde el comienzo de los tiempos, y aunque antes se llevaba de otra forma, hoy en día, existe un miedo terrible a que tu pareja te engañe, y no es de extrañar, ya que la palabra se oye en todos sitios.

No vale la pena torturarse con esta idea y no es sano andar siempre pensando si tu pareja estará con otro o no. No obstante, en ocasiones la duda no te deja vivir, entonces lo mejor es tomar una decisión, para un sentido u otro, pero acabar con la angustia que te hace pensar que tu pareja desea a otra persona.

La solución por la que muchas personas optan es por la de contratar un detective privado. De hecho, en el trabajo de los detectives es la mayor demanda de empleo, y es que asegurarse contratando a un profesional siempre es una buena opción. Además, los detectives también consiguen pruebas para juicios, como en casos de divorcios, para probar una infidelidad. Este es el motivo de que tanta gente acude a los detectives privados para detectar las infidelidades.

Omnia veritas, son detectives en Tenerife, Canarias, y nos dan las claves para saber si tu pareja te engaña realmente.

Preocupación por su aspecto físico. Normalmente, al convivir con tu pareja conoces sus hábitos, y uno que debes conocer bien es el cuidado de su propio cuerpo. En ocasiones, cuando tu pareja te está engañando se puede comprobar por el excesivo cuidado. Puede que signifique que hay otra persona en su vida para la que quiere estar mejor cuidado.

Cambio de comportamiento. Este es un tema complicado, pero suele pasar que tu pareja se comporte de forma rara cuando te está engañando. En ocasiones el cambio es pronunciado, pero a veces puede que sea fruto de nuestra imaginación. El simple hecho de tener sospechas puede hacernos pensar que se comporta de modo anormal, cuando en realidad somos nosotros mismos. Una prueba infalible es que sus amigos y familiares también le noten raro.

La comunicación. Facebook, Whatsapp … las redes sociales y la mensajería instantánea han dejado huella en esto de la infidelidad, y es que los mensajes son de lo más traicionero a la hora de esconderse de algo o de crear malentendidos. Si sospechas que tu pareja te engaña, fíjate si está constantemente pendiente del móvil (cuando antes no lo estaba). Estos son los medios más efectivos para detectar infidelidades, pero también los que más locos nos vuelven.

Disminución de las muestras de afecto. Para demostrar afecto cada persona es un mundo, y puede que unos sean más cariñosos que otros. El caso es que cada uno conoce a su pareja y sabe si algo va mal o si sus muestras de afecto, sean como sean, han cambiado en algo.

Interés por nuevas actividades. Aunque no tiene por qué ser un indicio de algo raro, suele ser normal que tu pareja cree nuevos hobbies, bien porque los comparte con la otra persona, bien porque sirven de excusa para otros encuentros. Los cambios de interés en las actividades pueden ser un síntoma de infidelidad.

Nuevo círculo de amigos. Si tu pareja te engaña suele ser frecuente que haya conocido a la otra persona en un nuevo círculo de amistades. Que tu marido o tu mujer tenga nuevos amigos no debería ser un problema, pero sí lo es cuando te excluye de ese círculo de amigos. Otra situación habitual es que la pareja retarde la presentación a sus amigos porque crea que alguien puede hablar de más y desvelar su infidelidad.

Pruebas sospechosas. En ocasiones una prueba definitiva la encontramos en los bolsillos o carteras de nuestras parejas. No estamos diciendo que te pongas a rebuscar en sus cosas, pero el destino a veces quiere que nos enteremos por medio de un ticket que se cae del pantalón o de un cargo en la cuenta que no te cuadra. Son síntomas de que algo raro está pasando.

Falta de interés por la familia. Suele pasar cuando se tienen hijos. El infiel se enamora y se mete en su propio mundo, descuidando no solo a la pareja, sino también a los propios niños. En este caso las dudas vienen reforzadas por la falta de atención de los niños, que, además, así lo expresarán.

Cambios de humor. La infidelidad se vive de modo complicado por parte de la persona engañada, pero, aunque no lo creamos, también es difícil para la persona que está siendo infiel. En la mayoría de los casos se encuentra entre la espada y la pared. No le gustan las decisiones que está tomando, pero no encuentra otro camino. Se siente débil, cobarde y rastrero y todos estos sentimientos se demostrarán en los cambios de humor. La emoción que está viviendo le hará estar entre nubes en ocasiones, y en otras se sentirá tremendamente culpable. Los cambios de humor son de los signos más significativos de una persona infiel.

Hay personas que acuden a detectives privados aún sin sospechas de que su pareja le sea infiel. Suele ser frecuente en parejas que están a punto de casarse, y quieren probar la lealtad de su amante.

En cuanto a los géneros, destacar que es más fácil descubrir una infidelidad en un hombre que a una mujer en temas de infidelidad, ya que suelen ser más cautas y entregadas. Y aunque pensemos que los hombres son los que más engañan, en realidad lo que suele pasar es que son los que con frecuencia son descubiertos, mientras que las mujeres, rara vez son pilladas.

Una de las cuestiones fundamentales en el tema de las infidelidades es saber que son solo sospechas tuyas. No obsesionarte con el tema porque sabemos que puede resultar realmente estresante y doloroso. Si tu pareja te engaña lo mejor es que lo descubras rápidamente para poder seguir con tu vida, por eso, si quieres estar seguro, ponte en manos de profesionales como detectives privados.