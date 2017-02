Canarias celebra la fiesta de la Virgen de Candelaria, su Patrona

pamochamoso NO, en Canarias no se celebra, no es festivo. Parecer ser que se celebra en Tenerife. Bueno es que e...

L a Virgen de Candelaria lució un vestido amarillo retrotrayendo a muchos fieles a su infancia, porque la última vez que la talla vistió así aún estaba en el Convento de los Dominicos. Pero "tiene otra luz", "la hace lucir más" o, simplemente, "me gusta" fueron expresiones de los devotos que ratificaron la elección del atuendo como "un acierto". No así que la plaza de la Patrona albergara, inusualmente, quioscos y puestos ambulantes. "No me agrada, es un estorbo, no es el entorno".

Una vez más, miles de visitantes se acercaron a la Villa Mariana para disfrutar de la fiesta litúrgica del 2 de febrero, que "para nosotros, en Canarias, es la fiesta de nuestra Patrona, es la fiesta de la Virgen María de Candelaria, Patrona de nuestras Islas". Lo dijo el obispo Bernardo Álvarez, como parte tradicional de las homilías que pronuncia en los dos momentos del año que ocupa el altar de la Basílica.

Ante un aforo repleto de fieles y autoridades se basó en el Evangelio de San Lucas para, con el recurso de sus protagonistas, Simeón y Ana, hablar de la ancianidad como un momento vital de esperanza, madurez y sabiduría (puso como ejemplo al papa Francisco y sus 80 años de vida).

El traslado del Pendón desde la Casa Consistorial a través de la calle Obispo Pérez Cáceres fue el preámbulo de la eucaristía, que precedió al gran momento del día: la Virgen en procesión junto a sus fieles, que la vitorearon. ¡Hasta agosto!