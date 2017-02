Piden a Baltar que "pelee" para llegar al gasto real en Sanidad

Comisiones Obreras (CCOO) del área de salud en Canarias quiere que José Manuel Baltar, consejero de Sanidad, discuta el presupuesto para llegar al gasto real en Sanidad.

José Alonso Rodríguez, secretario general de CCOO en este área, aseguró que "con este presupuesto no vamos a llegar a septiembre". Por eso instan a Baltar a "pelear" para llegar al gasto real.

Asimismo, el sindicato consideró que no se debe "prejuzgar" al nuevo consejero sin que haya podido actuar. "Hasta ahora todos los consejeros han provenido de la sanidad pública y la han desmantelado", explicó Alonso, "el que Baltar provenga de la sanidad privada no es razón para prejuzgar su actuación".

Asimismo, el sindicato se demarcó de la Marea Blanca "preventiva" que se va a realizar hoy, sábado, porque afirman sentirse "muy incómodos" realizando una "reacción cuando aún no ha habido acción".

No han sido los únicos pues la Marea Blanca celebrada hoy no tiene que ver con aquella que estaba preparando la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias. "Es un movimiento realizado por otro grupo", explican desde esta asociación. De hecho, según afirman, no solo CCOO no se suma a estas movilizaciones, sino que ningún sindicato lo respalda.

Por último, CCOO insistió en que "no es posible prescindir de la sanidad concertada en Canarias". De esta manera, Alonso Rodríguez explicó que es un recurso "legítimo, adicional y sustitutivo", pero remarcó que solo se debe realizar una vez "estén cubiertos todos los medios potenciales del Servicio Canario de Salud (SCS) y no antes.