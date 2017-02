Las familias exigen que el menú escolar no tenga panga

AGACHERO EL FONDO es comercial, no de salud. Nos manejan como marionetas. "Consume lo que digo y produce lo q...

Las familias canarias no quieren que se sirva panga (Pangasius hypophthalmusen) en los comedores escolares. Eusebio Dorta, presidente de la Federación de Tenerife de Asociaciones de Padres y Alumnos (Fitapa) y vicepresidente de la confederación de federaciones de asociaciones de padres de alumnos de Canarias (Confaca), anunció ayer que las organizaciones a las que representa exigirán formalmente a la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias que dicte una orden en la que se prohiba incluir este pescado en la comida que sirven los cáterin.

La decisión llega después de que la cadena de supermercados Carrefour haya comunicado que deja de vender este pescado en sus establecimientos, un anuncio que ha puesto de actualidad el debate sobre la conveniencia de consumir este pescado procedente, en su mayoría, de Vietnam.

La decisión de la multinacional gala está relacionada con el impacto "incontrolable" que tienen las piscifactorías del país asiático en el medioambiente. Los expertos creen que no existe riesgo para la salud, pero recomiendan sustituirlo por otro con más valores nutricionales. Este pescado, de gran tamaño y a precio bajo, ha tenido más protagonismo en la dieta de los españoles desde que empezó la crisis.

Dorta recuerda que no es la primera vez que los padres se manifiestan en este sentido, pero que los cáterin solo han llegado a reducir su presencia en el menú de manera temporal. Esto, a juicio de Dorta, prueba que hay que tomar medidas más drásticas para que el alumnado que almuerza en centros que no tienen comedor propio y que han externalizado el servicio no lo hagan en peores condiciones que quienes lo hacen en ecocomedores.