Euforia croata tras el triunfo en el partido de dobles contra España

El capitán del equipo croata de Copa Davis, Zeljko Krajan, se manifestó entusiasmado con el triunfo de hoy de la pareja de tenis croata Marin Draganja y Nikola Mektic contra los españoles Feliciano López y Marc López, mientras que los jugadores croatas anunciaron para mañana lucha por la victoria.

Nikola Mektic (D) y Marin Draganja./ANTONIO BAT (EFE)

"Definitivamente, una locura", declaró Krajan al ser preguntado por la televisión pública croata HTV a comentar el triunfo de unos jugadores con tanta menos experiencia y peor ránking en la lista ATP que sus adversarios españoles.

"Es difícil no estar confuso en este momento, pero podemos disfrutar de todo esto. ÑEsto es un espectáculo, esto es tenis! Esto es un deleite para todos, realmente, felicito a los muchachos", exclamó Krajan.

Nikola Mektic y Marin Draganja dijeron que creían en el triunfo y que igualmente creen que mañana Croacia puede ganar a España.

"Sí, yo creía que es posible ganar", aseguró Mektic, al ser preguntado si creía en el triunfo.

"Realmente creo que jugamos bien en pareja, y no veía razón alguna porqué no podíamos ganar. No somos tan malos como todos nos creían. 2-1 contra España sí es una sorpresa, pero no tanto", añadió.

Respecto a mañana, Mektic y Draganja anunciaron que el plan del equipo croata es "atacar a los españoles".

"Daremos todo de nosotros y trataremos de ganar, porqué no", comentó Draganja.

El último día del enfrentamiento jugarán Franko Skugor contra Roberto Bautista Agut y Ante Pavic contra Pablo Carreño Busta.