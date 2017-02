El Tenerife defiende su plaza de "play-off"

El Tenerife del "play-off", ese que defiende plaza entre los seis primeros desde hace dos semanas, hace acto de presencia en su estadio ya con el mercado de invierno cerrado. Será en medio de un clima de ilusión, generado por una buena racha (tres victorias y dos empates), y con la expectación de tres fichajes (Tyronne, Rachid y Shibasaki) a los que hay ganas de ver en acción. El más llamativo, el japonés, no se estrenará por cuestiones burocráticas y porque necesita un par de semanas para encontrar el tono físico adecuado. Pero los otros dos dispondrán de minutos casi con total seguridad.

Duda José Luis Martí en uno de los componentes del once. Quiere más remate, más gol. Y tiene en la recámara a Choco Lozano, que, tarde o temprano, acabará entrando en la formación inicial. Ayer ya deslizó el técnico que no sabía si sería "esta semana o la próxima", reconociendo que se lo estaba planteando. Cristo González sería el sacrificado. Falta el cuándo. La novedad segura estará en el doble pivote, donde la lesión de Aitor Sanz zanja la duda sobre la identidad del acompañante de Alberto. Será Vitolo. Para esa batalla tendrá que esperar Rachid.

Podría ser un partido de goles, aunque el técnico visitante no lo cree así. No obstante, el Elche es el segundo equipo más goleado y el tercero más goleador. No es ejemplo de equilibrio, pero sí de calidad. Ante el Girona usó defensa de cinco, aunque no parece que vaya a repetir el experimento. En sus filas vuelve el último gran ídolo del Heliodoro: Nino. Comandará el ataque de un equipo que solo contará con dos de sus fichajes en la Isla: Fabián y Borja Valle. El primero apunta al once y el segundo al banquillo.

Tanto Malonga como Túñez, incorporados el último día, se quedaron fuera de la lista. Tampoco estarán disponibles Edu Albacar y Pedro Sánchez, además de los lesionados de larga duración Matilla y Mandi.

Nino, por tercera vez

Será el tercer encuentro de Nino en el Heliodoro como visitante después de su salida del CD Tenerife. En las dos anteriores, con el Osasuna, perdió en una ocasión y empató en la otra (la pasada campaña). Esta vez vuelve con el Elche y en buena forma. Lleva 7 goles.

Árbitro de mal recuerdo

Pedro Jesús Pérez Montero le ha pitado en 12 ocasiones al Tenerife (4 victorias, 3 empates y 5 derrotas), una de ellas en un Tenerife-Elche (07-08) que acabó 1-1 y en el que indicó un penalti que no era a favor de los visitantes. Este curso pitó en Copa ante el Valladolid (3-1).

Antecedentes

Al Elche no se le da mal el Heliodoro. Ha puntuado en 10 de sus 18 visitas, aunque la última vez que ganó fue en 1988 (1-4). La pasada campaña los franjiverdes se llevaron un empate no exento de polémica por un penalti no señalado sobre Choco.