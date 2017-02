"Tenemos la responsabilidad de bajar un poco la euforia"

José Luis Martí reconoce que el revuelo generado en torno al equipo por el cierre del mercado de invierno y la llegada de los refuerzos no creó el mejor clima para preparar un partido como el de hoy ante el Elche, pero, al mismo tiempo, asegura que la respuesta de los jugadores en los entrenamientos no le hace dudar sobre su rendimiento en este encuentro de Liga. Aún así, asume la responsabilidad de rebajar la euforia.

¿Quiénes están descartados para el partido con el Elche?

Aitor e Iñaki no van a estar. De las nuevas incorporaciones, el proceso de Gaku será largo, porque va a necesitar adaptarse y coger la forma necesaria para competir.

¿Un proceso largo? ¿De cuánto tiempo está hablando?

No lo sabemos, vamos día a día y, a partir de ahí, iremos decidiendo.

¿Qué tal está siendo el trabajo de Gaku Shibasaki?

Estamos empezando. Sería prematuro hacer ahora una valoración. Estamos adaptándonos a través del intérprete para explicarle las cosas. Han sido momentos de tensión para todos; él está cambiando de cultura. Iremos con pa-ciencia para no cometer errores.

¿Qué tipo de jugador es?

Es ofensivo. Nos puede dar desequilibrio y continuidad en el juego, y lo podemos ubicar en la mediapunta o en la posición de mediocentro, que es donde está acostumbrado a jugar. Pero también ha jugado muchos partidos por fuera. Es una alternativa interesante, un futbolista que nos puede aportar mucho. Lo que tenemos que hacer es aprovecharlo.

La semana pasada dijo que Tyronne iba a tener que esperar su momento para ser titular. ¿En qué situación se encuentra?

Todos tienen la oportunidad de jugar y vamos a intentar aprovechar el momento de forma de cada uno. En función de lo que vamos viendo y analizando en los entrenamientos y en los partidos, podemos pensar que los chicos que no tienen la suerte de jugar pueden tener su día o su partido, porque el rival se adapta a sus condiciones o ellos se encuentran en un estado de forma óptimo para salir al campo y darnos lo máximo.

¿Teme que la incorporación de jugadores como Tyronne o Shibasaki desanime a los futbolistas de ese mismo puesto?

Espero que no. Si son futbolistas que están participando y están en el terreno de juego, y esta circunstancia provoca que se desilusionen, sería una equivocación por su parte y un mal trabajo por mi parte, por no ser capaz de motivarles y exigirles al máximo. Pero lo dudo mucho.

¿Se cumplieron sus expectativas en el mercado de invierno?

Sí.

¿Rachid está preparado para tener minutos ante el Elche?

Ha estado compitiendo y entrenando, y posiblemente nos podrá echar una mano ante el Elche.

Con la baja de Aitor, se supone que Rachid tendrá más opciones.

Vamos a verlo. Seguramente va a estar dentro de la convocatoria y es posible que participe algún minuto en algún momento.

Con el equipo en racha, se supone que no cambiará la alineación, salvando el caso de la salida de Aitor por su lesión.

Hemos ido manejando situaciones durante la semana y podemos hacer alguna que otra variación, porque creemos que para este partido podemos incluir a otro tipo de jugadores que nos pueden aportar otras cosas. Lo analizaremos.

¿Qué particularidad tiene este partido para que se decida a realizar esa modificación?

Es por el rival y, sobre todo, por la sensación de intentar buscar la portería contraria, tener ese afán de finalizar las jugadas y de mejorar poco a poco toda la fase ofensiva y la combinación del equipo.

A Antony Lozano le está costando jugar de inicio. ¿Aún le falta?

Ya está en condiciones de participar. El problema es cuándo le vamos a dar la alternativa. ¿Ante el Elche? Puede ser. ¿Por qué no? O a lo mejor es en el partido siguiente. Vamos a manejarlo.

¿Su problema está en el estado físico o en la competencia?

En todo, en la competencia y en el estado de forma de cada uno, pero esto no le pasa solo al Choco.

En defensa no se puede pedir más por su buen funcionamiento.

Sí, pero eso ya es pasado. Lo que nos queda es saber que nos vamos a enfrentar a un rival que nos va a exigir mucho, en cuanto a su poder ofensivo. Tendremos que estar muy alerta. El Elche genera muchas ocasiones por partido y tendremos que estar atentos durante los 95 minutos para que esa concentración nos sirva para no recibir muchas ocasiones e intentar dejar la portería a cero.

El entrenador del Elche, Toril, comentó que espera un partido con pocos goles. ¿Lo ve igual?

Es algo que sucede mucho en esta categoría. Sin embargo, el Elche es uno de los equipos con mayor porcentaje de goles a favor y en contra; ha recibido muchos y ha marcado muchos. Pero vamos a ver qué nos encontramos: si ellos siguen manejando el sistema de las últimas fechas, con cinco atrás, o si continúan como en el resto de la temporada, con cuatro. Lo iremos manejando y cuando lo sepamos, elegiremos la mejor manera para hacerles daño.

Nino viene con el Elche. ¿Le dedicará una vigilancia especial?

Intentaremos vigilarlos a todos, porque cada uno es importante, pero está claro que Nino es determinante.

Acabó un mes en el que el Tenerife se situó en los puestos de promoción. ¿Qué balance hace?

Perdimos cuatro puntos de los que hubo en juego y nos habría gustado sumarlos. La racha es importante, pero más que con eso, me quedo con la dinámica, con lo que ha mostrado el equipo, con la intensidad con la que se emplea, con la solidez y el equilibrio que nos transmite en los entrenamientos y en los partidos... Esa es la manera de seguir adelante.

La semana ha sido diferente por el revuelo del mercado. Es algo que no le habrá terminado de gustar.

Claro, es lo que no nos gusta, pero después de ver el último entrenamiento, me he quedado más tranquilo. Es cierto que es una semana diferente y peculiar, y estamos en una buena dinámica y hay que aprovecharla. El estado de confianza es algo diferente a confiar en que las cosas van a salir bien. Si no nos esforzamos al 120 por ciento en cada jugada y en cada acción, lo vamos a pasar mal.

¿Se ha visto obligado a hacer hincapié en contener la euforia?

Somos conscientes de que la competición está tan igualada, que cualquier circunstancia o cualquier partido puede cambiar por una jugada. Ahora mismo llevamos una racha interesante y a lo mejor conseguimos continuar con ella, o también puede pasar que cosechemos dos derrotas consecutivas. Pero lo que hay que hacer es pensar en positivo y en lo que hay que hacer al día siguiente. Viendo el último entrenamiento, tengo plena confianza en que los chicos van a hacer un gran partido.

¿Ha notado más ilusión por la racha del equipo y los fichajes?

Sí, después de esta semana tan diferente y de ver que los aficionados vuelven a responder. Y qué mejor recompensa que conseguir la victoria y continuar en esos puestos que tanto nos ilusionan. Por eso tenemos la responsabilidad de bajar un poco la euforia para que ese exceso de motivación no sea perjudicial para los jugadores de cara al partido.