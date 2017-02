NC pide que no se le dé "validez alguna" al escrito de Corrales

Nueva Canarias-Frente Amplio (NC-FA) presentó ayer en el Ayuntamiento de La Laguna una alegación a través de la que solicita que no se les otorgue "validez alguna" a los escritos registrados días atrás por el coordinador de Por Tenerife (XTF), José Manuel Corrales, que se dirigió el pasado 31 de enero al consistorio para informar de la ruptura entre su formación política y NC.

Como se recordará, el exconcejal santacrucero intentaba que los concejales de XTF-NC (Santiago Pérez, Carmen Julia Pérez y Juan Luis Herrera) pasaran a no adscritos, con lo que quedaría desactivada la amenaza de moción de censura en la Ciudad de los Adelantados, dado que, de encontrarse en esa condición, estos no podrían sumarse y las cuentas para otro gobierno no saldrían.

Firmado por el secretario de Organización de NC, Carmelo Ramírez, el documento de este viernes comienza aclarando que la alianza Nueva Canarias-Frente Amplio se constituyó el 4 de abril de 2015 para concurrir a los comicios de mayo de ese año, y que en el caso lagunero lo hizo con la denominación XTF-NC. Y añade en el siguiente punto: "En la constitución de la coalición electoral participaron 14 formaciones políticas de diferentes municipios e islas del Archipiélago. Por Tenerife es una de ellas. La coalición está regida por un consejo político nacional en el que Por Tenerife tiene dos miembros de los 31 que lo componen".

Debido a lo anterior, y a la petición de "baja voluntaria" y de que no se usen las siglas de XTF, Ramírez sostiene que Corrales no es el "legítimo representante" de la coalición NC-FA y que tampoco desempeña ni la Presidencia ni la Secretaría de Organización. "Por lo que esta parte entiende que ningún valor jurídico se le puede otorgar a un escrito presentado por el mismo, ya que no ostenta ni ha ostentado la representación legal de la coalición", recoge la primera de las alegaciones.

Por su parte, la segunda defiende que la alianza sigue vigente dado que el órgano competente para disolverla -el Consejo Político Nacional- no ha adoptado "decisión alguna" en ese sentido. "Por ello, aclaramos que Por Tenerife no tiene competencias para disolver o instar la disolución", recalca el veterano político, que señala también que la denominación del grupo XTF-NC tiene su origen en el nombre de la candidatura que se presentó a los últimos comicios en cumplimiento con el artículo 27.1 de la Ley de Municipios de Canarias. "Por lo que, salvo autorización expresa del órgano competente, el grupo ha de usar dicha denominación por imperativo legal", mantiene.

La solución al cruce de escritos y declaraciones de los últimos días llegará a través de un informe que tendrán que redactar los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de La Laguna sobre la situación en la que quedan esos ediles clave para que una censura tenga alguna posibilidad de salir adelante.

Corrales contra Pérez

El coordinador de Por Tenerife (XTF), José Manuel Corrales, criticó ayer en una nota las "lamentables declaraciones" de Santiago Pérez, y dijo que él y la responsable de Organización de su partido, Rosa Millán, han sido insultados "de forma grosera". Junto a eso, negó "rotundamente" las insinuaciones del concejal lagunero. "Lo único que pide la asamblea de XTF (a la que fue invitado Pérez para que acudiese y diese las explicaciones oportunas) es que deje de utilizar a su antojo el nombre de XTF como si fuera un clínex", manifestó en un comunicado en el que también abundó en otros planteamientos a los que ya había acudido.