Ciudadanos desata en El Rosario la guerra de las coronas de flores

A simple vista, los asuntos del pleno presentados ayer para su debate entre los concejales parecían que no iban a dar "chicha". Pero todo lo contrario. En concreto, una moción de Ciudadanos reclamando la supresión del envío de coronas de flores en nombre del ayuntamiento y su corporación a los fallecidos desató las hostilidades, donde su concejal representante Juan Carlos Martín se las vio con el alcalde, Escolástico Gil (IR-V), y José Manuel Medina (PP), quienes le acusaron de falta de desconocimiento sobre el tema y de faltar al respeto a los populares, entre otras cuestiones.

Pero otro de los asuntos que pasó completamente desapercibido fue el relativo a la puesta en conocimiento de la situación de la antigua secretaria de la corporación, quien fue condenada a siete años de inhabilitación de empleo o cargo público por la comisión de un delito de prevaricación (al igual que el exalcalde y la exconcejala de Urbanismo, Macario Benítez y Ana Lupe Mora, respectivamente) en su papel de cooperante necesario en el caso Varadero.

En este caso, a pesar de que los concejales consultados en un primer momento no quisieron referirse a este tema, EL DÍA confirmó todos los extremos a pesar del silencio (posiblemente pactado) que se produjo en el salón plenario. Este tema y el referido a la aprobación del Plan de Emergencia Municipal (PEMU) fueron de los asuntos destacados de un pleno que en vez de quedarse en el baúl de los recuerdos tendrá su recorrido.

Con respecto a la moción defendida por Juan Carlos Martín (C's), este destacó que la moción denuncia el mal uso del dinero público al enviar las coronas de flores para cada familia de los fallecidos en el pueblo, criticando que el actual alcalde, Escolástico Gil, defendió su supresión cuando estaba en la oposición y ahora "no vota a favor de esta propuesta", reclamando que ese dinero (10.000 euros al año) se destine a Asuntos Sociales. "Hace propaganda", dijo.

Y aquí se encendió la chispa. Mientras que Juan Carlos Martínez (PP) le recordaba que existían "otros contextos" para entender el envío de flores en los sepelios, Gil tenía guardada su respuesta y entró a saco contra Martín sin contemplaciones.

"Es injusto y demuestra su desconocimiento absoluto de nuestra moción presentada en 2013" y le recordó que lo que se trató en ese año, en un contexto de crisis absoluta, fue que el coste de las coronas se empleara para paliar "el terrible incremento de las tasas de Cementerio" que se impusieron y que las personas más necesitadas del pueblo no podían pagar.

"Es una tradición y la corona va en nombre de la corporación y no de parte del alcalde. Ahora los cargos van a los Gastos de Representación que tengo asignados, de los que no paso ninguna factura de comidas, como se hacía antes", dijo Gil.

Señaló que desde que es alcalde, no solo se ha bajado el coste de la corporación un 50%, sino que en la tasa en concreto, la reducción ha supuesto otro 50% del impuesto para las personas con menos recursos y un 10% en general. "Usted me ha defraudado y oye campanas, pero no sabe dónde", dijo.

Rodríguez llamó "nuevo concejal de protocolo" a Martín (PP) , cuyo compañero le afeó la frase por "faltar al respeto". Y no contento con ello advirtió a Gil de que "podría estar prevaricando" por el envío de coronas de flores a los fallecidos. En este punto, el alcalde pidió que la acusación constara en el acta.

Al final, C's solo recibió el apoyo de VxR, mientras que la moción fue rechazada por 10 votos (5 IR-V, 3 del PSOE y 2 PP) y 3 abstenciones (1 PSOE, de José Estévez; y 2 SSP).

Pedro Dorta explicó el nuevo PEMU

El director de la Cátedra de Reducción de Riesgos de Desastres. Ciudades Resilientes, de la ULL, Pedro Dorta, expuso ante los concejales y el público asistente al pleno el nuevo Plan de Emergencia Municipal de El Rosario, el más avanzado de toda Canarias./ á.hernández

Otros asuntos

No hubo ninguna unanimidad por la abstención permanente de José Antonio Estévez, del PSOE, que sigue sin estar en sintonía con la gestora de su partido.

Se sacó adelante el estudio propuesto por José Manuel Medina (PP) en relación a la mejora de seguridad de la calle Verode, en Tabaiba, aunque es una vía de "baja siniestralidad".