Pablo Estévez: "Lo del ecomuseo es una burla a los tanqueros"

El exalcalde de El Tanque y portavoz de Nueva Canarias (NC), Pablo Estévez, está indignado por los planes del Cabildo de Tenerife para el interminable proyecto del ecomuseo y considera que la intención de abrir allí una oficina de Extensión Agraria y de organizar actividades puntuales de la Fundación Tenerife Rural es "una burla del presidente del Cabildo, Carlos Alonso (CC), a los tanqueros".

Estévez califica de "ridículos" los planes del Cabildo para "una instalación que se concibió en los años 90 del siglo XX como el elemento que debía dinamizar la economía local".

"No tiene sentido abrir una oficina de Extensión Agraria a la que no va a ir nadie y celebrar, de vez en cuando, alguna actividad en el ecomuseo. Eso no tiene nada que ver con el proyecto por el que llevamos esperando más de veinte años", recalca.

"¿Unas actividades puntuales de Tenerife Rural? Se las regalo. Eso no va a generar nada en El Tanque", sentencia Estévez.

"Estamos esperando desde 1995 para que se concrete el ecomuseo. Garachico ya tiene su puerto; Buenavista, un campo de golf, y en Los Silos también se mejoró la costa y se construyó la vía variante. El único proyecto para la Isla Baja que no ha salido es el ecomuseo", lamenta Estévez.

"Sin que sirva de precedente, por una vez estamos de acuerdo con el alcalde, Román Martín (PSOE), en la propuesta de que parte del ecomuseo se convierta en un albergue turístico -señala Estévez-. Esa idea no es nueva, pero nos parece compatible con el proyecto inicial y daría sentido a la inversión realizada. Lo que no entendemos, y parece que hay alguna mano negra del PSOE detrás, es que haya un albergue en Bolico, en Buenavista, y ahora digan que en El Tanque no lo permite el planeamiento del Parque Rural de Teno".

Pese a que comparte esta idea con el alcalde, Estévez censura su actitud ante "la burla del Cabildo". A su juicio, "Román Martín (PSOE) no está defendiendo los intereses del municipio. Lo que pretende hacer el Cabildo no se puede permitir. Es un ninguneo".

Estévez también critica al vicepresidente insular, Aurelio Abreu (PSOE), "que se ha olvidado de las necesidades de El Tanque".

"Ningún gobierno del Cabildo de Tenerife ha apostado en serio por las medianías del Noroeste de Tenerife -critica-. Todas las inversiones se van para la costa y aquí no se construye nada: ni la Casa del Vino, ni la Casa de la Miel, ni una quesería...".

NC reclama al Cabildo de Tenerife que respete el proyecto inicial del ecomuseo y que incluya la idea del albergue "para garantizar la afluencia de visitantes".

La última gran obra del Consorcio de la Isla Baja

El ecomuseo de El Tanque es la última gran obra pendiente del Consorcio de la Isla Baja, creado en los años 90 del siglo XX para dinamizar la economía de la comarca más deprimida de la Isla. Garachico tiene su puerto desde 2012; Buenavista, un campo de golf desde 2003, y en Los Silos se mejoró la costa y se construyó la vía variante hace años. El Tanque aún espera por su ecomuseo./ á.h.