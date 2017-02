La positividad como arma para superar el cáncer

S uperar el cáncer es una de las asignaturas pendientes de nuestra sociedad. Aunque la ciencia ha avanzado en este aspecto, aún está considerada como una de las peores enfermedades.

Al canario Iban Bermúdez Bentancor le diagnosticaron un linfoma de Hodking con tan solo 31 años. El cáncer, que afecta a los tejidos linfáticos, estaba muy avanzado. Bermúdez decidió empezar a escribir un blog donde informar a su familia y amigos sobre su estado anímico. Una terapia que se acabó convirtiendo en la mejor forma de convivir con su enfermedad.

A día de hoy, y tras superar su cáncer, se encuentra promocionando un libro recopilatorio de todas aquellas publicaciones que contaba en su blog. "Cuando abracé la vida" trata de un "caso de supervivencia que invita a reflexionar en que existe algo más allá de la medicina", afirma.

Un día le hablaron sobre un terapeuta que podría ayudarle en la superación del cáncer. "Me dijo que la enfermedad no era algo malo, sino una oportunidad que me daba la vida para dar mi mejor versión", explica Bermúdez, que afirma que desde entonces percibió la vida de otra manera.

"Tenía una idea equivocada de la felicidad, creía que lo era por tener una casa, un coche y una pareja", explica. Ir al terapeuta le hizo "escuchar a su corazón". Fue así como se dio cuenta de que no estaba disfrutando de su vida. "Yo quería sanar de verdad y la quimioterapia cura los síntomas, pero para sanar hay que reparar la causa emocional que lo ha provocado", insiste. La positividad estaba en toda su vida, desde la manera en que se refería a la quimioterapia, "la llamaba sesión de belleza" o sentir que el cáncer no era una carga, sino un "esfuerzo de la naturaleza para salvar a la persona".

Otra de las cosas en las que el autor de este libro da importancia es la información que los médicos dan a los pacientes. "Tienen que decirte que tienes cáncer, pero no es necesario que te asusten diciéndote que es muy grave o que te quedan unos cuantos meses de vida", insiste Bermúdez. "Si te dicen que las cosas van mal es como si te añadieran un peso".

A día de hoy, considera que muchas de las personas que sufren cáncer lo hacen por "vivir más las vidas de los demás que la suya propia". Asimismo, afirma que no "tiene ni idea" de cómo pudo curarse en 17 meses, pero sabe que la forma en que se enfrentó a él tuvo mucho que ver.

Canarias, más de 6.000 casos al año

Según la última información disponible en el Registro Poblacional de Cáncer de Canarias, el número de casos nuevos de tumores malignos diagnosticados en las Áreas de Salud de Gran Canaria y Tenerife suponen una media anual de 6.868 casos, 3.980 en hombres y 2.888 en mujeres. La Tasa Bruta de incidencia registrada en las islas fue de 465.56 casos por cada 100.000 hombres y de 331.12 por cada 100.000 mujeres. En los hombres, los tumores más frecuentes son el de próstata y en mujeres, el de mama.

La biopsia líquida

Conocer toda la información genética de los tumores con un simple análisis de sangre ya es una realidad gracias a la biopsia líquida, un avance "tremendamente importante" que ha supuesto una "revolución". No sustituye a la tradicional, pero gracias a la biopsia líquida se podrá conseguir un diagnóstico precoz del cáncer, determinar las mutaciones de los tumores y conseguir así tratarlos con fármacos diana.