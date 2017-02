El último informe del desfalco en el recinto ferial está en la Fiscalía

En el pleno de ayer del Cabildo, extraordinario para aprobar el presupuesto, pero tan ordinario como reflejan sus 22 puntos en el orden del día, lo mejor llegó al final. El vicepresidente económico, Efraín Medina, acusó a Julio Concepción, de Podemos, de "decir medias verdades, la peor de las mentiras" en la supuesta falta de transparencia respecto al desfalco en el recinto ferial y la anunciada auditoría forense. Medina adelantó que "el último informe lo recibimos el pasado día 1 y de inmediato lo remitimos a la Fiscalía".

Concepción le había echado en cara a Medina su "falta de responsabilidad" y le exigió que tomara "la iniciativa" en este caso. La respuesta fue contundente. Conciliador de entrada al decirle al consejero que no quería "fastidiarle el buen día" -Concepción casi se había emocionado al aprobarse su moción sobre la igualdad de género en la infancia-, el nacionalista entró luego a saco.

Medina le dijo que "hay que dar la cara y dar la cara no es levantarse en el debate", en alusión a que los cuatro consejeros de Podemos se ausentaron en una moción anterior. Añadió que "toda la información la tiene su grupo", alabó a sus compañeros Paqui Rivero y Fernando Sabaté y desglosó logros como "el convenio colectivo firmado y la paz social", además de "las once ferias en proyecto" o "las 300 actividades". No olvidó decirle que "en el brindis de Navidad los trabajadores del recinto preguntaron por usted y no estaba". En estado puro.

El resto del pleno, salvo el mencionado desplante de los consejeros de Podemos, más por la forma que por el fondo de lo debatido, fue más bien plácido.

Así, de las ocho mociones de los grupos, seis fueron aprobadas con un texto institucional. Por ejemplo, "no apoyar actos populares que fomenten valores sexistas, machistas o que promuevan la hipersexualización de las menores o puedan menoscabar su autoestima, para así contribuir a una sociedad igualitaria, inclusiva y respetuosa". Podemos había presentado la moción en el sentido de celebrar la "Gala por la infancia" y no la "Gala de la reina infantil". Ahora se establecerá un protocolo de actuaciones desde Igualdad y la propuesta es desarrollar un proyecto piloto que promueva los derechos de la infancia. Mucho más global.

También fue aprobado -con el voto en contra de PP la y la abstención de Podemos en el último de los siete puntos del acuerdo- "impulsar un plan de recuperación paisajística del ámbito afectado por las extracciones de áridos en el municipio de Güímar".

En la primera parte de la sesión, el Pleno aprobó definitivamente el presupuesto para 2017 -tras desestimar las cuatro alegaciones presentadas-, que asciende a 809 millones de euros, cifra que lo convierte "en el mayor presupuesto de la historia de la corporación insular". Si se tiene en cuenta el presupuesto consolidado -incluidas todas sus empresas y organismos autónomos- la cifra asciende a 949 millones de euros.

El recordatorio final del presidente a Cristina Valido, exconsejera ahora en el Gobierno de Canarias, y al director de Movilidad, Manuel Ortega, que se va a otro destino, cerró la sesión.

Del "debate sin el debate" al "copago sin el copago"

Acuerdos casi unánimes con "extraños" matices marcaron los debates sobre la trasparencia y las nuevas tecnologías en el seno de los partidos políticos y el copago farmacéutico. En el primero, los consejeros de Podemos se levantaron porque entendieron que no debió producirse al ser un acuerdo institucional. Pero votaron a favor tras escuchar del presidente Carlos Alonso -dio un segundo turno de palabra que tal vez sobró- un cortante: "El debate lo marco yo". Sobre el copago se aprobó instar a llevar a cabo políticas sanitarias dirigidas a eliminarlo para los pensionistas. El PP emitió un voto favorable al punto uno -"garantizar un sistema sanitario público, universal solidario, gratuito y de calidad"- pero se opuso a que se elimine. La consejera popular Ana Zurita aseguró que "el copago no lo inventó el PP en 2012" y recordó "las recetas rojas y verdes". La socialista Josefa Mesa rechazó "un impuesto a la enfermedad". Mila Hormiga, de Podemos, incidió en la misma idea, pero ya con menos fuerza porque habló después.

Fueron aprobados un convenio de colaboración con la Asociación de Impositores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) y otro con el Instituto Canario de Igualdad (ICI) para el desarrollo del Sistema Social de Prevención y Protección Integral de las víctimas de violencia de género. También recibió apoyo unánime el crear una comisión de expertos para estudiar el proyecto de "Almacén Ecommerce Canario" y establecer un punto logístico común de productos canarios en la península. La popular Natalia Mármol -luego defendió la necesidad de reformar de manera urgente la carretera TF-342 de Los Realejos a Icod por La Guancha- vio cómo le aprobaban su idea de un convenio con el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) para establecer una colaboración con la actividad cultural y deportiva del Cabildo.

El PP cuestionó sobre la paralización de las obras del Hospital del Sur, que está ahora "en el ámbito jurídico".