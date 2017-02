Repaso de apuntes

Si fuera Román Rodríguez un político sin historia ni pasado, probablemente el mismo diablo caería rendido ante su capacidad para elevar el argumento, teatralizar el entusiasmo y fingir convicción. Es hoy Román, con Curbelo, uno de los políticos más experimentados y hábiles de Canarias, y es -él solo- el de mejor discurso y empaque.

El jueves pasado, entrevistado en la televisión canaria, reveló que Fernando Clavijo le ofreció hace pocos días integrarse en el Gobierno regional. No lo pongo en duda. Y, además, no sería la primera vez que ha recibido ese ofrecimiento, sino probablemente la tercera: tras las elecciones de junio del 2015, recibió Román esa oferta en dos ocasiones. La primera fue una reunión en presencia del patrón del puerto grancanario, Germán Suárez, y la segunda, en casa del hoy alcalde lagunero, José Alberto Díaz, cuando Coalición Canaria aún no había cerrado el acuerdo con el PSOE. La reunión -en la que participaron los dos hermanos Díaz (José Alberto y Víctor, exconsejero del Gobierno por Ican), más Barragán y Clavijo, por parte de Coalición, y Román Rodríguez y Pedro Quevedo por Nueva Canarias- se produjo a iniciativa de Coalición Canaria, para intentar cerrar el Gobierno a cambio de avanzar en la recomposición de la unidad nacionalista. La cosa no acabó bien, pero en el camino cayeron un par de botellas de vino. Rodríguez ya había optado por el formato de izquierdas que le permitía gobernar en Gran Canaria en tripartito con Podemos y el PSOE, y denegó el ofrecimiento. Y no solo denegó esa oferta, también desmintió en varias ocasiones que jamás se hubiera producido. El mantra fue que le habían pedido incorporarse al Gobierno cuando el PSOE ya estaba dentro. Pero no era verdad. Román prefiere al nacionalismo dividido y una parte de su lado, que el riesgo de perder la parte que hoy tiene. Especialista en legitimidades, quiere legitimarse como nacionalista único, sobrepasar Coalición y quedarse con la patente. Pero sabe que lograrlo es muy difícil.

Para justificar el cisma en el nacionalismo, Rodríguez ha inventado una historia que es mentira, pero vende en Gran Canaria, donde están sus votos: fue obligado a abandonar Coalición por ATI, dice. Son cuentos chinos: ATI le hizo presidente, y pasó con ATI cuatro años aplicando sin remordimiento las mismas políticas que ahora adjudica a otros: concertó con la Sanidad privada más que nunca lo haya hecho nadie, gobernó con el PP, mantuvo su gobierno en minoría y apoyó la elevación de los topes electorales. Luego tuvo que ceder los trastos a su vicepresidente Adán Martín, y si no aceptó intercambiarse con él, fue porque quería y no le daban las competencias en Acción Exterior. Y -sobre todo- porque su archienemigo José Carlos Mauricio se hizo con la Consejería de Hacienda. Ese fue el verdadero motivo del cisma nacionalista: Mauricio logró el control de Coalición en Gran Canaria, y se dedicó a hacer trampas, como suele. En los meses siguientes se gestó la ruptura con una Coalición grancanaria de la que Mauricio era ya hombre fuerte, y entonces nació Nueva Canarias.

Coalición fue siempre -y lo sigue siendo- un partido de despacho en Gran Canaria. La salida de Román ocurrió por un ajuste de cuentas, vía engaños, muy similar al que cuatro años antes le hizo presidente tras la operación palaciega para rematar a Olarte. ATI le hizo presidente, sí. Pero la creación de Nueva Canarias tiene muy poco que ver con ATI o con Tenerife. Fue por un lío entre Mauricio y Román.