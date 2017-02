"No renunciamos a solicitar el dinero necesario para Sanidad"

José Manuel Baltar es la nueva designación del Gobierno canario como consejero de Sanidad. Sin haber empezado a ejercer, ha recibido una lluvia de críticas por su procedencia como gestor de una clínica concertada. Tres semanas después de tomar posesión en este cargo, responde a preguntas sobre los temas que atañen a la sanidad canaria.

¿Qué opina de las críticas que tanto una parte de la ciudadanía canaria como algunos partidos han realizado sobre su vinculación con la sanidad privada?

De las críticas que se han hecho no tengo nada que opinar, entiendo que todo el mundo tiene derecho a manifestar su opinión y las suspicacias que las motivan. No obstante, espero con mi trabajo diario y con el desarrollo que pensamos hacer en la Consejería, las dudas y las sospechas queden totalmente disipadas.

En este aspecto, en algunas en trevistas ha declarado que valora las concertaciones con la priva da, ¿cómo las haría?

Procedo de un sector que buscaba concertación. No obstante, en el momento actual, encabezo un departamento que lo primero que tiene que hacer es velar por conseguir una optimización de todos los recursos que tiene. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es tratar de sacar el máximo partido a nuestras instituciones, fundamentalmente entendiendo que esto es para conseguir una mejor salud y asistencia para todos los canarios. Cubierto este punto, si con recursos propios no se pudiera hacer, utilizaríamos todos los recursos disponibles que existen, pero como se ha hecho siempre, ni más ni menos.

¿Qué planes de futuro tiene para la sanidad canaria?

Tenemos pensado desarrollar, de forma más pormenorizada, un plan de trabajo en próximas fechas. Evidentemente, la idea básica que queremos que guíe nuestro trabajo es "más salud", tratando de minimizar los problemas de acceso. Es decir, intentar que la espera sea cada vez menor y haya cada vez menos. Queremos plantear un proyecto que ponga en el centro de nuestra gestión a las personas, es decir, usuarios, representaciones sindicales, asociaciones de pacientes y profesionales. En ese sentido queremos plantear mucho diálogo, porque entendemos que es un elemento fundamental ahora mismo para poder recuperar el orgullo de pertenencia de esta organización.

En su toma de posesión, insistió en que su prioridad es reducir las listas de espera, ¿cómo pien sa hacerlo?

A día de hoy no puedo dar un plan concreto porque se está incorporando gran parte del equipo. Hemos iniciado las primeras fases de análisis de cuál es la realidad que se está viviendo dentro de los centros y por qué se generan estas listas de espera. Nos hemos encontrado algunos trabajos hechos y, evidentemente, con el análisis de todo esto decidiremos las medidas a adoptar porque creemos que es muy importante evaluar si determinados programas en los que se han puesto recursos son realmente resolutivos para la atención a los pacientes. Cuando los gestores tomamos medidas no siempre tenemos garantizado el resultado. Por eso, se pueden haber tomado medidas en las cuales la respuesta no haya sido la esperada.

¿Se ha evaluado algún progra ma anterior que no haya funciona do?

A día de hoy no le puedo dar información, sería una temeridad por mi parte.

Los trabajadores de los dos centros hospitalarios públicos y de re ferencia en Tenerife (HUC Y HUNSC) llevan tiempo solicitan do que se mejoren sus condiciones laborales y que se aumente la plantilla, ¿piensa que podrá llevar a cabo tal petición?

Acabamos de designar a la nueva directora gerente del Hospital Universitario de Canarias y, evidentemente, empezaremos con ella y su equipo a trabajar las distintas cuestiones que han quedado sobre el tapete. Sin embargo, a día de hoy, y sin la información de la persona responsable del hospital, no le puedo informar. Tenemos algunas informaciones, pero lo lógico es testarlas con las personas que van a dirigir el centro.

La semana pasada tuvo una reunión con los diferentes sindicatos sanitarios, ¿qué sacó en claro de esas reuniones?

Hemos tenido una primera toma de contacto con todos los sindicatos representados en la mesa sectorial a día de hoy. En ella nos plantearon sus hojas de ruta y lo que tenían en negociación con la Consejería, además de sus aspiraciones y reivindicaciones. Nosotros contamos con tener una reunión con la mesa sectorial en el mes de febrero.

¿Cómo piensa solucionar los problemas tanto del Hospital del Norte como del Sur?

Permítame que no me manifieste sobre el Hospital del Norte debido a que aún estamos incorporando a los directivos que van a asumir las responsabilidades. En cuanto al Hospital del Sur, se ha constituido una mesa de negociación con los responsables de la empresa Sacyr y los técnicos de la Consejería y este lunes empezarán a trabajar. En nuestra voluntad está que ese proyecto salga a delante siempre preservando la legalidad y los intereses de la Consejería.

Se ha criticado mucho que el Hospital del Norte esté vinculado al HUC ya que los recursos se comparten entre ambos centros, ¿pa sará lo mismo con el Hospital del Sur y La Candelaria?

Dudo que haya ninguna retracción de material hacia el Hospital del Sur ya que está en licitación un material que corresponde a las zonas nuevas.

Durante los últimos meses, y desde que se aprobaron los presupuestos para 2017, no se ha pa rado de asegurar que el dinero presupuestado "no es suficiente" pa ra paliar los problemas de la sanidad pública canaria, ¿usted qué cree?

Me he encontrado el presupuesto hecho, los que han hecho esas manifestaciones eran personas que han estado anteriormente en contacto con el departamento. Por mi parte, de mi primer contacto, veo que el presupuesto para este año ha crecido en 75 millones de euros, 51 millones a personal y 20 millones más a capítulo dos. Me parece que es un buen crecimiento, pero a día de hoy no tengo información de mi equipo económico. Sí decirle que nuestra primera misión es sacarle el máximo rendimiento, hasta el último euro que haya en nuestro presupuesto. Dicho esto, si hiciera falta más presupuesto iremos a pedirlo a la Consejería de Hacienda, pero primero tenemos que acreditar que todo el dinero que se nos ha posicionado está siendo productivo para los pacientes y los canarios.

Entonces, ¿será posible ampliar el presupuesto para llegar a paliar el déficit de estos últimos años?

Esperemos que este año la financiación de la Comunidad Autónoma sea un poco mejor. Hay un déficit tradicionalmente trasladado respecto a la financiación de la Comunidad Autónoma y el Estado. Si esos diferenciales se recuperan, nos pondremos en la cola de pedir los primeros a la Consejería de Hacienda, pero para eso el dinero tiene que llegar a la Comunidad Autónoma. Hay que ser corresponsables del presupuesto que se nos da y a la vez exigentes. No vamos a renunciar a solicitar, si se considera, el dinero que necesitemos en el departamento.

En relación al gasto farmacéutico en nuestra comunidad, ¿cree que está contenido?

El problema del gasto farmacéutico es que ha crecido a nivel nacional, yo diría que, por primera vez y por suerte, no somos de las Comunidades Autónomas que destacan, de hecho, estamos un poquito por encima de la media. Existe un gran problema a nivel nacional porque parece que la evolución, que se mantenía contenida, ha vuelto a crecer de una forma significativa. Yo solo entiendo una manera de abordar ese problema y es sentarme con los profesionales que prescriben y los profesionales de la farmacia para ver cómo se aborda esta situación. Puede que sea justificada o quizás tenga algún factor que nos permita corregirla. Si es así, seguro que lo podremos concluir entre todos y se implementará.

¿Podría informar sobre el punto en que se encuentra la resolución de la OPE 2007 del SCS?

Está sobre la mesa mi compromiso y el del director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, para que la OPE 2017 sea resuelta antes de final de este año. Asimismo queremos abordar y poner en marcha las OPE de 2015 y 2016. Entendemos que la estabilización de los profesionales es una asignatura pendiente en nuestra área. Por eso, nuestra voluntad y espíritu es intentar operativizar las oposiciones bianuales, pero vamos a resolver el problema que tenemos y luego nos dedicaremos a realizar promesas.

En estas tres semanas de recorrido, ¿en qué han trabajado específicamente?

Nos hemos encontrado de frente los picos tremendos que estamos viviendo en las puertas de Urgencias. Por eso, hemos bajado a visitar a los profesionales para trasladarles el agradecimiento y reconocimiento por el trabajo tan enorme que están haciendo a veces en condiciones dificilísimas. Nos preocupa mucho, pero hay que entender que los problemas que hay actualmente del tipo estructural en las Urgencias no se resuelven en un mes, ni en dos. Por su parte, el Plan de Urgencias está operativizado, tiene ficha financiera para este año y existen medidas específicas. Ahora mismo está pendiente del informe del Consejo Consultivo, pero se implementará y esperemos que se consigan parte de los resultados que se buscan. Más allá de esto, trataremos de dar todo el apoyo, pero sabemos que hay difíciles soluciones a los problemas cuando se presenta un pico de la demanda. Por eso hay que poner las personas en el corazón y empezar a sentarse con los profesionales.

¿Cuándo cree que se pondrá activar el plan de Urgencias?

Está en marcha, pero no está activo porque se están incorporando los equipos directivos y aún estamos en el mes de enero. Supongo que sobre la marcha irán arrancando todas las acciones que se contemplan en la ficha financiera del mismo.

Sobre la Hepatitis C, ¿se seguirá suministrando su tratamiento?

Sí. Lo primero que he hecho es reunirme con las dos asociaciones, tanto la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C como la Asociación de Enfermos Hepáticos y Trasplantados de las Palmas. Cuando llegué al departamento estaba posicionado el crédito y los tratamientos que estaban recibiendo los pacientes, no se había modificado nada. ¿Qué es lo que fue para mí revelador de esas entrevistas? Estas personas se sentían seguras porque su médico le transmite esa seguridad. Sabían que estaban siendo tratados y que iban a seguir siendo tratados a pesar del ruido y la polémica que se estaba generando fuera. Pero ya le digo, para mí fue particularmente aleccionador verme con ellos y hemos quedado en reunirnos pero en una mesa donde intervengan los profesionales y las asociaciones y hablar de cómo avanza y mejora el plan estratégico.

Habla de que estos usuarios se sentían seguros por la profesionalidad de su médico, pero ¿los profesionales del conjunto de la sa nidad pública canaria se sienten se guros con su situación?

Por ahora solo nos hemos reunido con sindicatos y no con asociaciones profesionales. Los sindicatos presentaron sus puntos de negociación con la Consejería y sus reivindicaciones estuvieran o no estuvieran en proceso de negociación. Quedamos que a lo largo del mes de febrero reuniríamos a la mesa sectorial al margen de que la dirección del servicio, Conrado Domínguez, se va reuniendo con ellos cuando se va planteando la demanda correspondiente porque tienen alguna cuestión específica. El miércoles se incorporó María Antonia Pérez, directora de Recursos Humanos y pieza clave para estos planteamientos. Es una persona bregada tanto de las OPES como en ese tema y, junto a nuestro director de servicio, creo van a permitir avanzar de forma fructífera en este entorno.

Ha habido una reivindicación muy sonada de los Auxiliares de En fermería del HUC que han vis to cómo se reducía la temporalidad de su contratación debido al absentismo...

Esa reivindicación nos llegó y está en estudio. El miércoles tomó posesión de su cargo Marisol Pastor como nueva gerente del Hospital Universitario de Canarias y, evidentemente, ella tiene que llegar ahí y tomar tierra sobre eso. No entraré yo en las causas que provocaron esa medida, entiendo que el que tomó la decisión lo hizo con corrección gestora creyendo que eso era bueno para el centro. Nosotros procederemos en consecuencia y según nos indique la directora del centro y el director del servicio.

¿Cree que se podrá contratar a más personal en todos los centros sanitarios de Canarias?

En Sanidad nunca o muy pocas veces es posible hacer todo lo que queremos porque esto es un sistema donde cuanto más grande es la oferta, mayor es la demanda. Hay otros entornos en los que, cuanto más ofertamos, la demanda de la población se va satisfaciendo y se necesita menos. El mundo sanitario no sucede así porque se van abriendo nuevos frentes y se van tratando cosas que antes no. Es la pregunta del millón y ya me gustaría decir ciegamente sí. Sin embargo, estamos en una fase de análisis y cuando tengamos claro eso, podremos saber qué reforzar y qué no. Nuestra obsesión desde luego es optimizar al máximo nuestras instituciones y contar lo más posible con nuestra red para satisfacer las necesidades de los usuarios. Puede ser que haya momentos en que sin más recursos no podamos hacer más, en ese momento analizaremos como los ponemos.

Para acabar, ¿qué opina sobre la Marea Blanca que se movilizó este sábado, ya que se realizó de manera preventiva a su nombramiento?

Entiendo perfectamente sus suspicacias. Trataré de establecer un contacto, porque creo que es del máximo interés que las personas que representan el movimiento nos expliquen directamente cuáles son sus reivindicaciones. Por otro lado, soy un convencido de que mi trabajo diario les va a convencer, espero no fracasar.