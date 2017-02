Las palabras también emigran

C uándo, cómo y dónde surgieron las palabras y hacia dónde las llevó la emigración. El rastro que deja nuestra forma de comunicarnos sirve para estudiar nuestra evolución lingüística pero, también, para dar cuenta de las expediciones que han marcado el rumbo de la historia. Malpaís es probablemente la palabra española más antigua "creada" en el Archipiélago. Aunque durante mucho tiempo se pensó que su uso se remontaba a finales del siglo XVIII, más tarde se supo que había aparecido por primera vez en 1402 en un texto francés sobre la conquista de las Islas. Lo sabemos gracias a la investigación lexicográfica que se ha realizado en Canarias durante décadas y que quieren seguir llevando a cabo las nuevas generaciones. En el área de Humanidades no se suele hablar de patentes, pero también se investiga y se crean modelos que son usados por otros grupos de investigación. Y, a veces, el estudio de esas palabras modifica el conocimiento de nuestro pasado.

Dolores Corbella, catedrática de Filología Románica de la Universidad de La Laguna y una investigadora brillante en su disciplina, ha dedicado gran parte de su vida a analizar el léxico dialectal. Ella y Cristóbal Corrales, profesor emérito que continúa activo en su labor investigadora, fueron los creadores de la llamada "escuela de lexicografía de La Laguna". La primera obra importante que publicaron juntos marcó un antes y un después en esta rama de la lingüística. En 1992 -hace ahora 25 años- salió la primera edición del Tesoro Lexicográfico del Español de Canarias. Fue un "best seller": se publicó en octubre y en diciembre ya se había agotado la edición.

Un tesoro es "un diccionario de diccionarios": reúne todas las palabras que ya habían aparecido en otras publicaciones y que conforman nuestro patrimonio léxico. "Significó un avance para la lexicografía canaria. Hasta ese momento, ninguna otra variedad del español tenía un repertorio de este tipo. Es una de las bases de datos que el lexicógrafo usa para hacer un diccionario", destaca Corbella. "Te dice qué es lo que hay, pero descubres también lo que falta, completándolo con encuestas y con lo que tú mismo conoces y empleas como hablante". En esta primera publicación apareció malpaís como vocablo español usado en Canarias en 1799, pero elaborando el Diccionario Histórico del Español en Canarias, que se publicó en 2001 (con una segunda edición en 2013), y que trabaja sobre documentos originales como "Le Canarien", descubrieron que la palabra malpaís ya se usaba en 1402.

El Diccionario Histórico del Español en Canarias, que puede consultarse en línea en la web del Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la RAE, explica que el término malpaís "se creó en Canarias sobre una palabra de origen francés, pays, apenas usada en el español medieval peninsular", y presentó una frecuencia de uso bastante significativa desde finales del siglo XV en textos castellanos escritos en Canarias y, después, en América. "Su documentación es muy temprana, precisamente en uno de los relatos primigenios, el más extenso y pormenorizado de la expansión atlántica, el conocido como "Le Canarien", redactado originariamente en francés entre los años 1402 y 1406".

Además de elaborar diccionarios, Corbella y su equipo también han analizado parcelas concretas del vocabulario, como las palabras dulces ("Léxico azucarero atlántico", 2014) y han descubierto, transcribiendo textos originales de los archivos, que este conjunto terminológico salió de Madeira y se españolizó en Canarias antes de cruzar el Atlántico hacia Santo Domingo o Brasil. "Dicen que una palabra como cachaza (en portugués, cachaça) es brasileña, pero nosotros la tenemos documentada en Canarias en 1527, y en Brasil no hay ingenios hasta 1535. Eso quiere decir que la palabra pasó primero por aquí: vino de Madeira, luego se españolizó en Canarias, y si llegó al Caribe fue a través de nuestro archipiélago y no de Brasil. En la historia de las palabras podemos ver la historia de las emigraciones, a qué lugares de América se desplazaron los isleños, cómo llevaron consigo los vocablos que hoy son comunes a un lado y otro del océano... Muchos maestros azucareros trabajaron en los ingenios canarios y de aquí fueron reclamados para ir a La Española (Santo Domingo) y Nueva España (México)".

A pesar de estar geográficamente en África, a Canarias apenas han llegado vocablos del continente. La palabra "bubanga", que ya no se usa, es una excepción. Utilizada para referirse a los esclavos que trabajaban en los ingenios, se descubrió hace poco a partir del léxico azucarero. "La palabra no aparecía registrada en la lexicografía insular. Ahora sabemos que empezó a usarse en la segunda mitad del siglo XVI y que dejó de emplearse al decaer la industria azucarera, y que en Cuba y en el portugués brasileño hay palabras similares que pueden estar relacionadas", explica Corbella. "La historia la vamos componiendo poco a poco. Aprendemos de los historiadores y los historiadores aprenden de nosotros. La historia de las palabras necesita de una investigación interdisciplinar".

El caso de la palabra burgao "también es curiosísimo". "Estaba documentada por los diccionarios generales del español en el siglo XVII, pero nosotros tenemos registros desde 1500". ¿Qué quiere decir? "Que la expansión atlántica en el siglo XIV y XV fue en sus inicios portuguesa. Somos españoles por el respaldo que el monarca Fernando III dio a la conquista de las islas de señorío por parte de Jean de Béthencourt. Pero las islas se encontraban en una zona de expansión y de conquista eminentemente portuguesa. Por eso conservamos tantos lusismos. Los portugueses se iban expandiendo por el Atlántico y las Canarias quedaban dentro de sus pretensiones. De ahí que hayamos hecho nuestros términos como burgao, callao; tenemos algo más de mil palabras portuguesas documentadas".

La situación de Canarias en el mapa es clave para entender su papel de puente, también cuando hablamos de léxico. "Canarias es un punto de encuentro. A veces creemos que hay palabras que son solo nuestras, que son exclusivas, y no es así. La palabra guagua no es originariamente nuestra, aunque nos identifique. Se usa en América con el mismo significado, como por ejemplo en Cuba y, en zonas como Chile también se emplea el homónimo guagua con el sentido propiamente americano de niño. Los canarios muchas veces hemos asimilado voces del bagaje aborigen, pero también elementos de otras culturas foráneas, las hemos hecho nuestras y luego las hemos compartido con América".

El alumno "excelente" que quiere tomar el testigo

Narés García supo que lo suyo eran las letras desde que estaba en Secundaria. En tercero le dio clase Pilar Arozena, una profesora que fue capaz de transmitirle su pasión por la literatura y que marcó el futuro de este joven. El año pasado terminó la carrera en la Universidad de La Laguna con el mejor expediente de su promoción, lo que hizo que fuera distinguido con el Premio Extraordinario de Fin de Carrera. Cuando acabó el grado supo bien qué quería hacer: dar clase e investigar.

Se fue a Madrid, donde cursa el máster de Investigación en Lengua Española en la Universidad Complutense, una formación de posgrado específica para desarrollar su vocación. "Desde el primer momento te enseñan a redactar artículos para presentarlos, buscar documentación, detectar falacias; te dan herramientas para la investigación lingüística", dice con entusiasmo.

"Me preguntan mucho qué se investiga en filología o directamente para qué sirve. Les explico que si no habláramos no podríamos tener pensamientos tan complejos como tenemos, y que muchos problemas lingüísticos están relacionados con la realidad. Por ejemplo, las lenguas en peligro de desaparición, las lenguas minoritarias, todo lo que tiene que ver con la planificación lingüística... Y existen muchas aplicaciones prácticas. Hay una rama que está muy de moda ahora -la lingüística forense-, que es muy interesante. Se utilizan muestras de grabaciones para determinar si coincide la voz de un sospechoso con la de una grabación".

Narés, que tiene 23 años y que cuando finalice el máster quiere hacer el Doctorado en La Laguna, confirma algo que avanzaba también Corbella. Las nuevas generaciones vienen con muchas ganas, muy preparadas y con ganas de demostrar que en letras también se investiga y que queda mucho por descubrir y explicar al mundo.