"Desbocados me ha ayudado a volver a ilusionarme"

Después de 30 años en la Sociedad Mamel's, Fernando Galván (Santa Cruz de Tenerife, 1976) cambia de aires. Comenzó en murgas con la infantil Berriones, en 1983, donde estuvo dos años. Allí ensayaba canciones de Chichiriviches, o Mamelucos, que adaptaba a los niños Juan Batista "El Loco", y hasta los descalificaban. "Pero nos daba igual", se ríe. Ensayaban en el viejo castillo de Cobiella. Entró en Berriones y, desde 1987, en Mamelones, porque su sueño era salir en Mamelucos, donde estuvo hasta 2016, año del tercer doble. Mamelones, recuerda, fue la primera murga infantil en 1987 que abrió una gala adulta. Cuando había perdido la ilusión, encontró en septiembre pasado a Desbocados. Nando canta casi más que habla; entona cada tema que recuerda. Así ve el concurso que comienza en el día de mañana.

¿Tradición de Carnaval en casa?

Salí de mascota en Berriones con mis hermanos Juanjo y Miguel. Y luego pasé a Mamelones.

¿Cómo llega a Mamelones?

Era la mejor murga infantil en esa época y Mamelucos es mi murga adulta, junto a Singuangos. Entré en Mamelones para llegar a ser un día Mameluco, me encantaban sus entradas y marchas; el estilo de Toño (Antonio Ramírez).

¿Por qué entró en una murga infantil? ¿Para llegar a una adulta?

Entré por diversión, me divertía con las murgas: pintarme y ponerme un disfraz. Es mi hobbie, como a quien le gusta el fútbol.

¿Qué ha cambiado en 30 años en las murgas infantiles?

Antes los mayores no nos transmitían a las murgas infantiles esa ansia de ganar; íbamos a divertirnos.

¿Quién lo lleva a Mamelucos?

Toño Ramírez y Manolo Peña.

Sube a Mamelucos en 1993.

Me estreno ese año en fila, y no canto una final hasta 1997, que hago lo de Héctor, que hice el "toti" delante y un cachito de canción, y siendo uno de los cinco tenores primera (se ríe). No quiero que piensen que soy un pinta.

¿Y por qué no subía a final?

Igual porque era un niño pequeño que estaba con los mayores y me lo hacían por disciplina.

Vamos, que viene de la época de Carlos Mas en Mamelucos.

Sí, y de Richar Casanova, dos grandes personas y directores musicales. En 1998 no salí por el cuartel y en 2006 tampoco por enfermedad. Ese año hasta me dijeron que no la iban a sacar, estando yo en el hospital, y los amenacé (se ríe). En 1998 dejé la murga por los arrestos en el cuartel.

¿Cuándo fue su primer tema?

En el Carnaval 2007, año de las Pijas. Salí del hospital y dije de hacer un equipo de letras en Mamelucos. Primero con Manolo y Toño, y luego con Maxi López y Jonás González... Conmigo han pasado unos cuantos buenos que me han tenido que aguantar.

¿Mamelones o Mamelucos?

Sociedad Mamel's, con la rondalla se me saltan las lágrimas.

¿Por qué deja Mamelucos?

Por temas familiares, mi ilusión se va apagando. Iba a la murga y no disfrutaba, era una obligación. Desde 2013 ya me iba descolgando y me centraba en las letras.

¿Y cómo se reengancha este año en Desbocados?

El compromiso siempre es el mismo, pero marco yo un poco. Este primer año no tengo la paranoia o el compromiso de cargarme la murga arriba como lo tenía en Mamelucos; tengo menos presión y responsabilidades. Entro como un letrista más en el equipo.

¿Deja Mamelucos por la presión?

No, por problemas familiares, y se me apaga la ilusión.

¿Después de 30 años Desbocados le vuelve a ilusionar?

En junio hablé con Juan Jesús Padilla y le prometí dos canciones. Pasan los meses, hay muchas conversaciones y cortados y el roce hace el cariño, y me engatusa. Llega septiembre y tengo un tema y medio escrito y estoy involucrado; hasta voy a sus ensayos. Y evado los problemas familiares en esa murga, algo que no hacía abajo.

¿Las murgas han prostituido su estilo?

Por supuesto. Puro protagonismo, es la onda que hay ahora. Esta es mi primera entrevista y siempre que veo un periodista me voy para atrás.

Estando en Desbocados, ¿echa de menos Mamelucos?

Echo de menos ratitos con Manolo Peña, con Fermín, Luis "El Cojo", Marín... Muchos que echo de menos porque hemos compartido momentos maravillosos.

¿Quién es Mameluco: Toño Ramírez o Manolo Peña?

Mamelucos somos todos.

¿Incluso cantando en Desbocados?

Incluso eso.

¿Desbocados va a dar la sorpresa este año?

Es lo que yo quiero.

¿Cuál es el premio para Desbocados este año? ¿Pasar a final?

Desbocados quiere llegar a la final; yo quiero más.

¿Le gusta la final a 7?

Sí, incluso ponía seis, pero se armaría el pipiolo.

¿Mejor el sábado?

Prefiero el viernes, por egoísmo, para el lunes ser persona (se ríe).

¿Qué estilo se lleva en las murgas: crítica, humor...?

El estilo es la copia. Se copia todo lo bueno de cada murga: la retahíla, salir para delante, jugar con la ironía... La murga que gane el primer premio al año siguiente tiene tres que le copian. Hay que estar orgullosos de Bambones porque han marcado tendencia.

¿Qué murga señalaría con identidad propia?

Singuangos, que no está. Murió con identidad propia; todas han evolucionado con el tiempo. Bambones de 1986 no son los de ahora.

¿Su murga ideal?

Mamelucos 1986.

¿Mejor letrista?

Dos, Toño y Manolo.

¿Mejor director?

Toño Ramírez.

¿Toño volverá a Mamelucos?

Es una decisión personal.

¿Volvería usted con él?

Hasta me estoy pensando dejar las murgas; tengo el recuerdo de las murgas en la plaza de toros; ahora se inculca mucha presión.