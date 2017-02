El coste de la eficiencia energética llega a 707 euros por cada farola

El técnico del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane encargado de valorar el proyecto de eficiencia energética elaborado por el Cabildo de La Palma, que incluye la privatización del servicio durante siete años, cifra en 706,95 euros el coste presupuestado por cada luminaria del alumbrado público, incluyendo la parte proporcional de la mejora de los puestos de mando para este servicio.

Esta cifra la obtiene tras tener en cuenta el dinero que debe aportar el ayuntamiento al proyecto, que alcanza los 1.459.392 euros, sumada a la comprometida por la institución insular solo para Los Llanos de Aridane, de 761.841 euros, lo que eleva el presupuesto de la actuación en este municipio a 2.221.233 euros para el 76% de las bombillas, en concreto 3.142.

El responsable de elaborar el minucioso informe, que ahora estudian todos los partidos con representación municipal y que fue remitido al propio Cabildo de La Palma, se muestra reacio a la iniciativa de la institución insular o, al menos, plantea demasiadas dudas. Y es que además avisa de que este proyecto de eficiencia no recoge la sustitución de los focos de alumbrado de los campos y pistas deportivas, que seguirán dependiendo del ayuntamiento y que son "los puntos que generan mayor consumo energético".

En el mismo sentido, el técnico considera "vital" poner en consideración que en el estudio realizado en este proyecto solamente se está considerando el cambio de luminarias, lámparas, equipos y mejora en los centros de mando, "y no se ha tenido en cuenta el estado real del conjunto de las instalaciones completas que forman parte del alumbrado público del municipio", como puede ser cableado subterráneo y tendidos aéreos, y los báculos que soportan el alumbrado, "cuestiones de vital importancia y que no deben omitirse", señala el técnico.

El informe hace mención a que en los resultados globales de la auditoría energética se dice que en el municipio de Los Llanos de Aridane no existen vías de los tipos A y B, lo que "no es cierto. Podemos afirmar que la LP-213 es una vía tipo B, así como planteamos si las vías LP-3 y otras LP a su paso por Los Llanos de Aridane, así como la circunvalación del Sur del municipio, también pudieran ser vías de tipo B".

Esto origina que para intervenir en el alumbrado de estas carreteras, "habrá que hacer un replanteamiento completamente nuevo al existente, de tal manera que se garantice la uniformidad lumínica, seguridad vial en periodo nocturno y una completa integración y mimetización con el entorno, cuidando la estética y el diseño y retirando todos los elementos antiguos del alumbrado, en muchos casos en precario".

El técnico aclara que la inversión propuesta en todos los edificios municipales tras privatizar el alumbrado es de 106.371 euros, una cantidad que a su juicio "es perfectamente asumible hacerla el ayuntamiento bien con fondos propios o través de lineas de financiación específicas para ello", señalando las ayudas del IDAE o las subvenciones de la Consejería de Industria para ahorro energético, entre otras.

En algunos de los inmuebles "no se contempla el estudio y la implantación de un sistema de generación de energía solar fotovoltaica de consumo directo", cuestión "que consideramos muy interesante, puesto que el mayor consumo de la instalación se produce por el día durante las horas de soleamiento, por lo que entendemos debe plantearse este estudio también y analizar los resultados".

Una magnífica idea que se plasmó en un mal proyecto



La Isla vive en la penumbra. El extremo respeto a la Ley del Cielo obligó a la instalación de unas luminarias de luz sin fuerza, incluso deprimentes. La necesidad de apostar por un proyecto insular de alumbrados públicos más respetuosos con el medio, de menor consumo y, a la vez, más eficientes, con una iluminación con más "vida", no es discutible. El problema ha llegado cuando esa gran idea se ha plasmado sobre el papel. El Cabildo apostó desde el principio por dejar la iniciativa en manos de una empresa privada; es decir, sacar a concurso los alumbrados. Esa premisa ya hizo que no pocos ayuntamientos rechazaran la propuesta, sobre todo cuando incluso algunos (Puntagorda y Tijarafe) estaban apostando por cambiar sus luminarias con personal municipal. El siguiente y más grave problema fue el pliego elaborado por el Cabildo para sacar a concurso los alumbrados. Los municipios hicieron cuentas y comenzaron las objeciones. Seis pueblos ya estaban fuera y los otros ocho pidieron aclaraciones. El Cabildo, que incluso pondrá 600.000 euros al año para el proyecto, ha tratado de ajustar las bases a las recomendaciones de los ayuntamientos, pero no acaba de convencerlos. Santa Cruz de La Palma ya está por el "no", Los Llanos de Aridane va por el mismo camino, Mazo tiene muchas dudas...