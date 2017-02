Los usuarios critican las carencias del Centro de Atletismo de Tíncer

En 2020 será la sede de los Juegos Iberoamericanos, una cita que cobra especial importancia esta vez al ser año olímpico, por lo que acudirán a ella atletas de más países con la intención de hacer marcas que puedan servirles para plantarse en las olimpiadas de Tokio. Sin embargo, el Centro Insular de Atletismo de Tenerife (CIAT) tendrá que mejorar mucho para corregir carencias que ahora sufren y denuncian sus usuarios.

Aunque no dejan de reconocer que las instalaciones, propiedad del Cabildo de Tenerife, gestionadas por Ideco y en servicio desde 2006, "son un lujo", remarcan que hay que mejorar varios aspectos.

Falta de iluminación: Es una de las principales quejas. Cuando comienza a atardecer, sobre todo en la época de invierno, en determinados momentos la luz es tan pobre que en algunas disciplinas como los 400 metros, que se entrena al aire libre, cuesta ver las marcas que hacen los entrenadores para sus atletas. Algo similar a lo que les ocurre a los deportistas que entrenan en la pista indoor. Y no porque no existan focos, sino porque no se encienden los suficientes.

"Mamotreto": Aunque la instalación cuenta con la única pista indoor homologada de Canarias, es imposibles hacer pruebas de 60 metros vallas. ¿La razón? Al final de ella se construyó, una vez terminado el recinto deportivo, un "mamotreto" que se utiliza como salón de actos que impide a los atletas tener la zona de frenada que requiere la disciplina. "Si quieren hacer una prueba válida tienen que coger avión y viajar a la Península", precisa un usuario.

Sin cafetería: El CIAT carece de cafetería. El lugar existe, pero solo ha estado en funcionamiento en contadas ocasiones, y cuando ha sido cedido a determinados clubes para recaudar dinero. Es decir, que en una instalación con capacidad para 2.000 personas "no hay ni donde tomarse un café". "Es un servicio indispensable, tanto para el que viene de espectador como para los propios deportistas", remarca. Ahora solo existe una máquina expendedora, que "la revientan los ladrones cada dos por tres". Por tanto, el que quiera tomar algo tiene que acudir a instalaciones cercanas. "Son unas 500 personas las que usan a diario la instalación", subraya.

Sin salas de hidroterapia: "No existen", a pesar de que en la web en la que se publicita la instalación lo ofrecen como un extra más, indica otro usuario. Para suplir un servicio "indispensable" para la recuperación de los atletas se usan cubos de plástico negro, como los que se usan para la basura, con hielo que muele una máquina que hay en la instalación. "Y aquí entrenan, entre otros, campeones de Europa y de España", recalca. "Además, han venido a entrenar atletas de otros países que vienen al sur de la Isla concentrados", precisa este usuario.

Solo dos baños abiertos: Aunque el CIAT cuenta con seis baños, más otro adaptado, según denuncian los usuarios, en los días de competición, en los que acuden "miles de personas al centro", solo están abiertos dos (más el adaptado). "Es insuficiente".

Residencia en desuso: Otro de los "lujos" que la instalación deportiva de Tíncer tiene en desuso es su residencia. El inmueble, destinado a albergar deportistas de élite que quisieran usar la instalación, ha sido amueblado en dos ocasiones, pero sigue "olvidada". "Tal vez si estuviera abierta, los atletas se tomaban más en serio quedarse", indica otro usuario.

Entradas diferenciadas: Es otro de los aspectos que los usuarios del CIAT consideran "mejorable". Mientras que los atletas entran por la puerta principal, el público, principalmente familiares, lo hace por la conocida como "puerta de maratón", en un lateral. "Podrían entrar todos por la misma, unos por el torno y otros de forma libre, supervisados por Seguridad. Sería lo lógico", considera este usuario, que alerta, además, del riesgo de accidente que existe cuando la gente que acude al recinto cruza la pista, por desconocimiento, y los atletas pasan corriendo.

El CIAT de Tíncer, que en 2008 fue sede del Campeonato Absoluto de España de Atletismo, es de uso libre para los socios hasta las 16:30 horas, prácticamente todos los días del año, mientras que, a partir de esa hora, el uso está restringido a los deportistas federados.