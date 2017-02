ÉXITO DE "LOS NUESTROS" FUERA DE AQUÍ

Hoy es uno de esos domingos en los que El Cotarro se hace eco de los éxitos de "los nuestros", siempre en positivo. La cosa va de bolsos de papas, cavas con toque tinerfeño, ascensos eclesiásticos y doctorados "cum laude"... La primera reseña va para una gran mujer, cuyo éxito tiene que ver con el triunfo de las papas antiguas de Tenerife y Canarias, que, por cierto, arrasaron en MadridFusión 2017. La protagonista de esta primera historia se llama Isaura María Sanabria Lorenzo, una emprendedora de Los Realejos que se ha hecho un merecido hueco en el mercado gracias a sus atractivos diseños y la fabricación de magníficos bolsos con motivos netamente canarios. Su empresa, Green Bags Canarias, nació en 2014 con el fin y la ilusión de dar a conocer al mundo las maravillosas flores y frutas que tenemos en nuestro Archipiélago.

BOLSOS DE PAPAS DE ISAURA SANABRIA

Tenemos en Tenerife al bueno de Domingo Ríos Mesa, jefe de Servicio de Agricultura del Cabildo Insular y, sin duda, experto mundial en papas donde los haya. Un día Isaura Sanabria vio unas tremendas fotos de papas de color que tenía Domingo y solicitó permiso para usar alguna de ellas. El diseño con foto de la huerta y las propias papas de color quedó tan chulo que la propia esposa de Domingo Ríos, la gran Luisa Roda, animó a Isaura Sanabria a fabricarlo (siempre artesanalmente), lanzarlo y comercializarlo. Lo dicho. Éxito absoluto. El bolso dedicado a la papa bonita ha marcado un antes y un después en su corta trayectoria, pues la respuesta a través de las redes ha sido impresionante, la gente lo quiere. Isaura dice que "hemos tocado el alma canaria". Empezó como un producto enfocado al turismo, pero lo cierto es que a nuestra gente le apasiona lo nuestro y se ha convertido en el mejor cliente. Ahora Isaura Sanabria distribuye sus productos a través de una red de unos 35 puntos de venta por todas las Islas, también por su web (www.greenbagscanarias.com), redes sociales y directamente en su taller, en Los Realejos.

TENERIFE LANZA UN CAVA PARA MARISCO

El año pasado el joven tinerfeño Tomás Losada García-Yanes triunfó en la zona más exclusiva de MadridFusión (donde solo pueden acceder los chefs ponentes, invitados "vips" y prensa especializada) presentando el exquisito y exclusivo cangrejo real rojo, que pescan en aguas del mar de Bering (entre la rusa Siberia y Alaska) con el ya popular buque "Adexe I", en honor del mencey guanche de Adeje. Este año, Tomás Losada ha vuelto a dar la campanada lanzando lo que califican como "el primer cava diseñado y elaborado especialmente para maridar con la degustación de mariscos, en general, y los cangrejos reales del Ártico, en particular. Esta primicia se llama DeepSeaCava y se presenta como "la burbuja del mar". El éxito está en tres claves: 1.- La idea nació en Tenerife. 2.- Está elaborado con uva blanca 100% Chardonnay. 3.- Solo tiene 3,5 gramos de azúcar añadido en la segunda fermentación, que es lo mínimo que permite el reglamento de la denominación de origen Cava, para que siga siendo un "Brut Nature". Y dicen los expertos entendidos que cuantos menos azúcares en el cava, mucho mejor para armonizar con el marisco. Obviamente, la empresa tinerfeña de Tomás Losada ha hecho realidad su "invento" a través de una bodega catalana adscrita a la mencionada DO Cava, que elabora el producto según las directrices tinerfeñas, pero respetando escrupulosamente el método de elaboración y su rigurosa reglamentación.

EL SUPERIOR PADRE PEPE ARENAS

Cambiando de tercio y yéndonos para tierras peninsulares, me complace comentarles que el querido padre fray José Arenas Sabán (cordobés de nacimiento y tinerfeño ?lagunero? de adopción), exrector del Real Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna, sigue ascendiendo imparable en trayectoria sacerdotal. Tras terminar su periplo de tres trienios (9 años y tiempo límite estipulado que los rectores franciscanos tienen como tope en cada comunidad), Pepe Arenas pasó al Real Monasterio de Guadalupe, en Cáceres (Extremadura). Tras cumplir igualmente allí su tiempo máximo, pasó de superior de la comunidad franciscana a la de Mérida (Badajoz), capital de la comunidad autonómica extremeña, y párroco de la parroquia de los Santos Servando y Germán. Tras cumplir otra vez sus tres trienios en Mérida, ahora ha sido designado de nuevo superior de la comunidad de los padres en Albacete y párroco de la parroquia de San Francisco de Asís en la capital de La Mancha. Pepe Arenas ya tiene una calle con su nombre en La Laguna, donde no se le olvida. En Guadalupe (Cáceres) y en Mérida (Badajoz), como aquí, casi se le venera. Le conocen hasta en Dallas (Texas, USA). Si Dios quiere y el papa Francisco tiene buenos asesores (que los tiene), no me extraña que muy pronto veamos a fray José Arenas Sabán con la mitra y báculo de obispo. Amén.

JESÚS AGÜÍN, DOCTORADO "CUM LAUDE"

Me enteré anteayer, pero hace ahora un par de semanitas y en una aula de la vaticana Universidad Pontificia Gregoriana, en Roma, que nuestro paisano y gran sacerdote de la diócesis de Tenerife Jesús Manuel Adonai Gil Agüín defendió públicamente y de forma brillante (con la máxima calificación "cum laude") la tesis doctoral en Derecho Canónico titulada: "El defecto o la falta de libertad interna (canon 1095, 2º) a la luz de la doctrina actual y de la jurisprudencia canónica española en el tribunal eclesiástico de la diócesis de Tenerife (España), entre los años 2000-2011". El tribunal estuvo compuesto por el presidente y decano de la facultad, Yugi Sugawara, y los profesores Janusz Piotr Kowal (director de la tesis) y Marcelo Gidi (censor). Asistieron el vicerrector del Pontificio Colegio Español de San José, en Roma, algunos colegiales, la madre del doctorando y otros familiares y amigos españoles y romanos. Jesús Agüín (como le conocen todos) forma parte de la Vicaría de Justicia de la Diócesis Nivariense (notario, juez, promotor de Justicia y defensor del Vínculo) y es actualmente profesor del ISTIC, vicearcipreste de La Laguna y, sobre todo, cura-párroco de la parroquia de Las Mercedes, donde sus feligreses le felicitan, están encantados con él y donde está desarrollando una labor pastoral y social digna de mención. Creencias y "practicancias" aparte, soy de los que piensan y dicen que siempre hay que alegrarse del triunfo de lo nuestro y "los nuestros". ¿O no?

josecarlosmarrero@elcotarro.com