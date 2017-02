Tengo un amigo, quizás también conocido por ustedes, que es bastante grande y orondo. No me gustaría decir su nombre para que permanezca en el anonimato. El otro día estuvimos conversando y le comenté que él no era, precisamente, un ligón de playa. Seguramente, le dije, ligaría mucho más en otros ambientes donde los ojos de las féminas no se peguen a sus terribles carnes fofas una vez que se quita el polo. Pero claro, eso fue solamente un pensamiento estereotipado elevado a nivel de chiste al que él me respondió un: "¡Pues anda que tú!". Mientras otros se machacan en el gimnasio para luego no comerse un violo, resulta que existen extraños personajes que nunca lo hemos pisado y no salimos de nuestro asombro cuando, entre una amalgama de cachas y nosotros, algunas nos eligen. Yo siempre digo que la vida es un frenesí y cada cabeza es un misterio.

Esto viene a colación de que en estos días iniciales de febrero somos muchos los que aprovechamos unos rayos de sol para tirarnos en la tumbona como lagartos. Y otros tantos, entre los que me incluyo, luego subimos una foto al Facebook. En realidad, no lo hacemos para lucir nuestro tipito, sino para levantar las envidias más insanas. La de esos familiares o amigos que tenemos en esa península o desperdigados por ese mundo. Les dedicamos la foto a aquellos que responden desolados contándonos que están pasando un frío de pelotas y que se cambiarían por nosotros ya. A veces no sabemos lo que tenemos, y lo cierto es que media humanidad se cambiaría por nosotros no para ir a la playa, que además, sino para hacer de todo. Incluso, para como nosotros, convertirse en un ligón de playa.

