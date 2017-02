El Mensajero no mereció tanto castigo en su visita a Fuenlabrada

El Mensajero cayó claramente en el Fernando Torres de Fuenlabrada. Los palmeros no aprovecharon su buen inicio de partido y ven complicarse su situación clasificatoria. El inicio del encuentro tuvo imprecisiones de parte y parte. Yeray protagonizó el primer acercamiento visitante de la mañana, pero sin poder concretar el remate. El fuerte viento, a favor de los rojinegros en los primeros 45 minutos, dio una cierta ventaja a los hombres de Jaime Molina, que dominaban la bola en el arranque gracias a su buena presión adelantada. Kamal primero y Moreno después rozaron el 0-1 en una acción ensayada. Pasaban los minutos y el cuadro del Silvestre Carrillo no terminaba de aprovechar su mayor presencia ofensiva, ante un conjunto madrileño que no acababa de demostrar sobre la cancha su buena posición clasificatoria. Gabi Ramos obligaba a la zaga fuenlabreña a despejar un centro envenenado al área. A poco para el descanso, Yeray forzaría un córner tras jugada de Nacho, en otro acercamiento del conjunto de la Isla Bonita.

La suerte sonreiría a los locales cuando Cervero en semifallo llevaba el balón a la red ante la sorpresa de propios y extraños. Nana, que dejó pasar la bola, contribuyó al despiste colectivo. Resultado a todas luces injusto visto lo visto en el primer tiempo, donde si alguien mereció irse a vestuarios mandando en el marcador ese fue el Mensajero. La primera noticia tras el descanso es que los locales jugarían a favor de viento, aunque la intensidad del mismo había bajado un tanto. El cabezazo de Yeray no cogía puerta en otra intentona palmera por batir a Pol. En la réplica Paco Candela, de "chilena", obligaba a Ione a intervenir a fondo para evitar el 2-0. Le duraba poco el balón al Fuenlabrada por la fuerte presión del cuadro visitante, que con la entrada de Vianney en lugar de Dani Hernández ganaba en poder ofensivo. Jaime Molina iba a por el empate. Pero cuando Dioni firmó el 2-0 a 20 minutos para la conclusión, el choque se puso casi imposible para los canarios. Una buena contra de Nana fue finalizada por Dioni. Y la puntilla la pondría Borja Sánchez, a la media hora, en una acción en la que quizá a la zaga palmera le faltó contundencia. Isi, ya en la recta final del choque, rozó el 4-0 en un tiro que se le fue alto.

3-0

fuenlabrada mensajero

Fuenlabrada: Pol Freixenet, Jaume, Fran García, Diéguez (San José, 46'), Paco Candela, Milla, Borja Sánchez, Nana, Cervero (Isi, 76'), Cristóbal (Almagro, 80') y Dioni.

Mensajero: Ione, Gabi Ramos, Víctor Marco, Moreno, Dani Hernández (Vianney, 65'), Kamal (Matías, 69'), Juanda, Rayco, Nacho, Yeray y Ale González.

Árbitro: Rubén Ávalos, del colegio Catalán. Amonestó por los locales a Diéguez y Paco Candela; y por los visitantes a Kamal y Rayco.

Goles: 1-0, m. 43: Cervero. 2-0, m. 70: Dioni. 3-0, m. 75: Borja Sánchez.

Incidencias: Fernando Torres. Unos 400 espectadores.