"He firmado dos años con Giants y tengo previsto seguir muchos más"

Con tan solo diecisiete años, el catalán Antonio Espinosa, conocido en el videojuego League of Legends (LoL) como "Th3Antonio" ha llegado a lo más alto de la liga nacional de este deporte electrónico. Juega en Giants Only The Brave, la división española de uno de los equipos que más tiempo llevan compitiendo en nuestro país. La línea que protege es la superior (Top) y sus campeones favoritos son Jayce y Fiora. Hablamos con él antes de que empiece el primer partido de la temporada.

¿Por qué empezó a jugar al LoL y cuándo lo empezó a hacer de forma competitiva?

Jugaba mucho a la consola, y un día viendo YouTube me salió un juego diferente, el League of Legends. Me metí a verlo, me gustó y al final me lo descargué y dejé la consola de lado. Además me gustaba mucho el LoL a nivel competitivo, así que hice un equipo con amigos, nos apuntamos a un torneo y llegamos a la final. Allí nos echaron el ojo y nos dijeron de entrar en diferentes equipos.

¿Cuánto tiempo estuvo jugando antes de llegar al competitivo?

Un año y medio.

¿Qué planes de futuro tiene con este juego, ya que ahora también está en la LCS (la liga europea de LoL) como suplente de Giants?

Me han dado la oportunidad, pero sé que aquí en Occidente los suplentes no se utilizan mucho. Normalmente van a jugar los 5 titulares. Está bien que hayan confiado en mí para suplantar a Flaxxish (Top de Giants en la LCS), pero no creo que vaya a jugar, la verdad, creo que lo utilizarán a él hasta acabar la temporada.

¿Cree que en algún otro momento le ficharán como titular?

El objetivo es seguir mejorando. Supongo que sí, porque mi meta es llegar a lo más alto pero no lo puedo saber a ciencia cierta.

¿Qué significa la oportunidad que le dio Giants para jugar en la primera división de los eSports en España?

Giants me ha dado la oportunidad y lo agradezco un montón, porque no esperaba que confiasen en mí.

Esta es la primera temporada que juega con ellos, ¿cómo afronta el partido?

Nervios siempre hay, y más aquí en Tenerife, que hacemos la primera partida en presencial y no quiero empezar con mal pie. Hay que ir a ganar.

¿Va a seguir con Giants mucho tiempo?

He firmado dos años y tengo previsto seguir muchos más.

Y, ¿cómo son los entrenamientos?

Jugamos partidas contra otros equipos y son 6 partidas al día, unas seis horas. Además, practico jugando de forma individual.

Este domingo se enfrentará a Origen ESP, y más concretamente, a Yurner0s, el toplaner de este equipo, ¿cómo le ha preparado para este enfrentamiento?

Yurner0s, y realmente todos los jugadores que hay en la Superliga Orange, son buenos, por eso tampoco hay que pensar que vas a ganarle la línea súper fácil. Hemos mirado un poco lo que va a ser, así que nos hemos hecho una idea y a raíz de ella tenemos un plan pensado contra él.

¿Qué estrategia utilizará en el partido contra él?

Sabemos tres o cuatro campeones que utiliza. Dependiendo de lo que escoja, jugaremos de una forma u otra. Por ejemplo, él utiliza mucho Tryndamere, si lo juega quizás yo jugaría un Maokai.

Sé que ahora mismo ha dejado los estudios debido al traslado para la temporada, pero antes ¿cómo compatibilizaba estudios, juego competitivo y hacer" streaming"?

Dormía súper poco, a lo mejor acababa a las 02:00 de hacer todo y me levantaba a las 06:00.

¿Piensa volver a estudiar aunque sea a distancia?

Ahora con Giants tengo que irme a Málaga y a distancia no creo que lo haga, pero cuando tenga tiempo acabaré segundo de bachillerato.

¿Qué piensan sus padres de que se dedique a esto?

Que juegue no les desagrada. De hecho, a mi padre le gusta mucho el LoL y ve muchas partidas. Pero que me traslade a Málaga, por ejemplo, a mi madre le da mucha pena, incluso lloró porque me tenía que marchar. Pero al final es lo que me gusta y si ven que lo que quiero es ir me dejan hacerlo.