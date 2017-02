El juez reprende a Mas por hacerse preguntas y le pide que se limite a contestar

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, ha reprendido hoy al expresidente de la Generalitat Artur Mas por hacerse preguntas a sí mismo en su declaración en el juicio por el 9N y le ha pedido que se limite a contestar "si lo desea".

El expresidente catalán ha declarado hoy durante unos 45 minutos en el juicio por la consulta independentista del 9N de 2014, en el que, como ya hizo en fase de instrucción, se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía y de la acusación popular, por lo que únicamente ha sido interrogado por su abogado, Xavier Melero.

En un momento del interrogatorio, cuando Melero le ha preguntado si el 9N tuvo conocimiento de las denuncias que se estaban presentando contra la votación, Mas ha afirmado que sí que lo supo, a medida que iba avanzando la jornada, y se ha se preguntado: "¿Si tan evidente era que aquello era un delito, o más de uno, cómo puede ser que el Tribunal Constitucional no hiciera nada para hacer obedecer su resolución o providencia?".

Barrientos, que preside el tribunal que desde hoy juzga a Mas y a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por los delitos de desobediencia grave y prevaricación, ha intervenido inmediatamente y le ha advertido a Mas de que ese no era "el objeto de su declaración".

"No debe formularse preguntas, usted se limita a contestarlas si lo desea", ha espetado el juez, ante lo que Mas ha replicado: "pues lo voy a hacer con afirmaciones, porque afirmaciones sí que las puedo hacer, ¿no?".

"El Constitucional en ningún caso hizo nada de nada para que se obedeciera aquella notificación", ha enfatizado Mas, que ha basado parte de la argumentación de su defensa en sostener que el TC no les hizo ninguna advertencia sobre las consecuencias de no obedecer su orden del 4 de noviembre, que suspendía la consulta alternativa, ni respondió antes del 9N a la petición de la Generalitat para que aclarara el contenido de su providencia.

Después de que, a instancias del magistrado, Mas transformara su pregunta inicial en una aseveración, Barrientos le ha recordado que su abogado no le había preguntado por el TC, sino por si tuvo conocimiento de las denuncias que se estaban presentando el 9N en contra de la consulta.

Mas ha respondido que sí y su abogado le ha preguntado entonces si sabía qué decisiones había adoptado la Fiscalía la jornada del 9N, ante lo que el expresidente se ha explayado recordando que el fiscal que estaba de guardia aquel día, Emilio Sánchez-Ulled, es uno de los dos que ha llevado el caso, por lo que hoy estaba en la sala ocupando el asiento destinado al Ministerio Público.

"Es obvio, el fiscal, que está en la sala, no actuó para detener ningún tipo de proceso en ningún punto del país en el que se hacía la votación. No hizo ninguna actuación", ha indicado.

En la parte final de la declaración de Mas, su abogado le ha preguntado si tuvo alguna responsabilidad en la apertura de los colegios para la votación del 9N, ante lo que el expresidente se ha definido como el "máximo responsable" de la idea inicial de la consulta, de sustituirla luego por un proceso participativo -tras una primera suspensión por parte de TC- y de dar instrucciones para que los ciudadanos pudiesen expresar su opinión en las urnas.

El juez le ha indicado entonces a Mas que no había contestado a la pregunta, relativa a si era el responsable de que hubieran abierto los institutos, ante lo que el expresident ha replicado de forma tensa: "Sí, he contestado. Si he dicho que soy el responsable de todo, también lo soy de esto".