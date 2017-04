Asamblea 7 Islas afirma que existe tensión en el Parlamento por la situación sanitaria

La Asamblea 7 Islas, de trabajadores del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha manifestado hoy que existe mucha tensión entre los parlamentarios regionales por los problemas de la sanidad pública canaria. Portavoces de esta asamblea han informado hoy de que ayer mantuvieron una reunión con los grupos parlamentarios para trasladarle un dossier elaborado por trabajadores de los grupos C, D y E del Servicio Canario de la Salud.

En este documento, señala una nota de Asamblea 7 Islas, se denuncia la perversión del sistema y problemas endémicos de la sanidad, junto a soluciones y propuestas de mejora.

Para esta asamblea, el problema principal no es de dinero sino de la mala gestión "que viene por no tener perfiles profesionales y no políticos en la cúpula de sanidad y al frente de los centros asistenciales públicos de Canarias",

"Hemos invitado a todos los grupos parlamentarios a que tomen conciencia y una política comun, concensuada y global en sanidad, mas allá de sus intereses partidistas, en beneficio de la Salud de todos los canarios" señala la asamblea en un comunicado.

La nota agrega que han solicitado una reunión con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para darle a conocer la visión que tienen "cientos de trabajadores de los grupos C, D y E de los graves problemas que padece la sanidad pública canaria".