"Por mucho que te etiqueten, al final haces lo que quieres"

"En León Benavente existen muchas capas musicales, pero el nexo común puede ser el rock", afirma Luis Rodríguez horas antes de presentar las canciones de "En la selva" en Aguere. "Hace tiempo que no vamos, pero en las Islas siempre somos bien recibidos", agradece uno de los integrantes de un grupo fundado hace menos de cinco años.

La banda es relativamente joven, pero los músicos no. ¿Qué valor les otorga a las experiencias individuales acumuladas en otros proyectos para el buen funcionamiento de León Benavente?

Esos cuantos años han servido para algo, pero es muy gratificante ver cómo va creciendo la banda. Todo suma y está claro que esas experiencias constituyen un aprendizaje que siempre tratamos de volcar en el día a día de León Benavente. Sin ese recorrido no se habría conseguido nada de esto.

¿Cómo se logra canalizar lo que cada componente hizo en etapas anteriores?

Los que nos metimos en este proyecto intentamos sacar adelante una serie de influencias musicales que hemos asumido desde hace muchos años. En León Benavente existen muchas capas musicales, pero el nexo común puede ser el rock... Es normal que nos asocien con ese género porque en nuestros orígenes amamos el rock.

¿Tener un premio El Ojo Crítico ha añadido presión a su día a día?

Sería un poco hipócrita decir que no, pero es verdad que ponemos algo de nuestra parte para no caer en esa presión añadida. Nuestro primer interés siempre es crear canciones que nos gusten. Lo que suceda alrededor lo tenemos en cuenta, pero no debe condicionar la curiosidad por encontrar nuevos caminos. Con el segundo disco ("2") sí que hubo cierta cosa, pero al final decidimos que queríamos seguir divirtiéndonos.

¿Cuál será el "croquis" musical del concierto que darán en el Aguere Espacio Cultural?

"En la selva" es un disco de cuatro canciones que han pasado a formar parte del repertorio y, por lo tanto, hay que mirar a otros trabajos... A medida que vamos creciendo como grupo tenemos más opciones de jugar con las canciones, es decir, que en La Laguna va a sonar lo más reciente y temas que están en el origen de León Benavente.

¿León Benavente no es un proyecto fácil de etiquetar?

Las etiquetas sirven para orientar al público al principio, aunque no para mucho más... Por mucho que te etiqueten, al final haces lo que quieres. A nosotros nos asocian con el indie, el pop, el rock... Que cada uno nos ponga donde más le apatezca porque una etiqueta es un añadido más al que no le puedes dar más importancia de la que tiene.

Al principio de la entrevista habló de las vivencias anteriores, pero es evidente que una de las claves es la unidad que se ha conseguido en torno a Abraham, César, Eduardo y usted...

Eso es algo que tenemos muy claro. León Benavente somos cuatro; en el momento que falle uno esto ya será otra cosa. No tiene sentido especular con otra formación porque somos cuatro amigos que nos conocemos desde hace años y la idea es seguir juntos mucho tiempo.

¿En estos cinco años ha tenido la capacidad u oportunidad de hacer un "retrato robot" del seguidor de León Benavente?

Eso es algo que aún no me he planteado. Tampoco creo que sea algo que se hayan planteado mis compañeros. ¿Cómo es nuestro público? Hay un componente generacional importante, pero seguimos sumando "aliados".

Concierto: 7 de abril.

Lugar: Aguere Espacio Cultural de La Laguna

Hora: 22:00.