Creepy CD A008 A La Deriva Records

B ajo el nombre de Creepy se encuentra un trío de punk rock obsesionado por el cine de terror y de serie B. Hablábamos de ellos recientemente en la reseña que hicimos de la edición del segundo volumen del disco recopilatorio de grupos de Gran Canaria, consolidado bajo el título de "Gentuza".

Muchas veces el centrarnos cada viernes en una sola banda, en un solo disco, nos obliga a realizar una criba involuntaria, e ir relegando a próximas entregas discos que se van editando.

Por otra parte, mea culpa, sucede con mucha frecuencia que desconozcamos la discografía de muchas bandas. En el caso de Creepy, debimos recabar en ellos al comentar el disco de Crimson Stone, pues fue editado por el mismo sello, A la deriva Records. Con nueve referencias editadas entre vinilos y CD, nos resulta escandalosamente representativo de los tiempos modernos de sobresaturación el hecho de no haber traído antes a colación en esta columna los trabajos de bandas y proyectos musicales como Phonocaptors, The Raven Kings o Woolly Mammoth Rebellion. La mayoría de estas ediciones las puedes escuchar y adquirir a través de la página de Bandcamp del sello. Un sello creado por un miembro de Crimson Stone, y del que no habíamos tenido noticias de sus anteriores referencias.

Este disco de Creepy se presenta en un digipack diseñado al más puro estilo del género, con un logrado diseño de Guillermo Cabrera, donde el guiño al mundo del cómic más bizarro y cafre pasa a convertirse, artísticamente, en un homenaje a esas veladas amenizadas por comics y discos de rock and roll. Grabado por Ignacio González y Eduardo Salazar en los Estudios Malasangre, nos encontramos con doce canciones que la banda de Las Palmas han sabido componer en base a unos ingredientes poco frecuentes por esta tierra.

La banda está formada por Wolfman Amadeus a la guitarra y voz, Mummy Drummer a la batería y coros y Frank Eisntein al bajo y coros. Si nos fijamos en la portada, o leemos que a sus influencias se le suma el rock and roll más pantanoso de los años 50, y que la principal fuerza del grupo reside en la voz a medio camino entre algún viejo crooner que resistiera hasta mediados de los 70 y la tenebrosidad del horror show, lógicamente podemos verlos como los Misfits canarios. Comparación que no he podido ahorrarme, y que habrá que ver el directo para ver la fuerza que pueden desprender unas composiciones ya de por sí épicas. Por ahora solo han tocado en Tenerife, Lanzarote y su Gran Canaria natal.

Excepto en bandas con sonidos más cercanos al psychobilly, no teníamos en la historia reciente del rock en las islas, mejor exponente del horror rock. Unos coros apropiados para introducirnos en las cavernas del rock and roll más underground, grandes canciones como "I'm walking dead" o "The monster is coming to town". Sorprendidos, y agradecidos, disfrutamos de la enorme variedad que en la actualidad existe dentro del punk y el rock and roll más salvaje en Gran Canaria. Y a Creepy agradecemos que hayan dejado registrado en este disco himnos como "Back from the grave" o "Barbara".

* Presidente de la Asociación Cultural del Disco Canario