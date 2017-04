El resurgir de Nicky Jam

N icky Jam decidió regresar a la actualidad con la publicación de un nuevo álbum llamado "Fénix". De esta manera, el artista latinoamericano cristalizó su nuevo estado vital, con celebración de matrimonio incluida, con el que inició una reforzada andadura cuyo resultado final solo apuntaba al éxito. Y así, en medio de este resurgir artístico, pone en marcha una gira internacional que comenzó en el pasado mes de marzo en Tel Aviv, que continúa hoy en Barcelona y que a su conclusión le habrá llevado a algunas de las principales ciudades europeas para luego continuar con su ruta por diversos países del continente americano.

Mañana será el turno para Tenerife. El recinto portuario de la capital isleña recibe al creador de éxitos como "El amante" o "Travesuras" y que tras la publicación de "Fénix" ha retomado los puestos de éxitos en las principales listas de ventas de Sudamérica y copado las nominaciones en prestigiosos premios como los Bildboard latino, cuya gala se celebrará a finales de este mes en Miami.

Nicky Jam estará arropado en la Isla por más de 10.000 personas en este el que será su único concierto en Canarias. Ante la más que probable avalancha de seguidores que quieran comprar la entrada a última hora, la organización mantendrá abierto los puntos de ventas físicos durante toda la jornada de este mismo sábado. Así, los interesados en comprar la entrada y que quieran evitar las colas de taquilla podrán hacerse con la suya en Tiendas Jack &Jones (CC Meridiano, CC La Villa, CC La Arenas GC-), CC Siam Mall (Adeje) y Fitenia Surf Shop (La Laguna y Santa Cruz).

"The Fénix Tour" es el nombre con el que Nicky Jam se ha embarcado en este proyecto de alcance mundial, en el que no escatima recursos técnicos para ofrecer un espectáculo de vanguardia con el que no sólo los amantes del reggaeton se sentirán identificados. Se trata de bailar al ritmo de lo latino.