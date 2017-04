Vin Diesel: "Si por mí fuera siempre habría un homenaje a Walker en Fast & Furious"

El próximo jueves 13 de abril llega a los cines Fast & Furious 8, la nueva entrega de la taquillera saga de acción que vuelve a estar protagonizada y producida por Vin Diesel. Un filme dirigido por F. Gary Gray (Straight Outta Compton), que cuenta con el fichaje de Charlize Theron como villana y que supone además el primer capítulo de la saga sin el fallecido Paul Walker.

"Si por mí fuera siempre habría un homenaje a él en cada película de Fast & Furious", afirma categórico Diesel en una entrevista con Europa Press durante su visita a Madrid para promocionar la película. Y es que, asegura el actor californiano, Walker -que perdió la vida en una accidente de tráfico en el 2013 durante el rodaje de la séptima entrega- "siempre va a estar presente".

"Eso es lo más importante para mí. No necesito hacer más películas de Fast and Furious, si lo hago tienen que ser algo de calidad y parte de esa calidad consiste en no perder nunca esa hermandad que hemos construido", proclama con seguridad Diesel que subraya es precisamente eso lo que ha permitido que la franquicia crezca durante los años hasta convertirse en el fenómeno cinematográfico global que es actualmente.



UN TRABAJO DE CASI 20 AÑOS

Asegura que es "gracias al trabajo que Paul Walker ha realizado en la saga durante casi veinte años" por lo que han podido contar con figuras tan taquilleras como Dwayne Johnson en la sexta, Jason Statham en la séptima o en esta última con Charlize Theron. La ganadora del Oscar por Monster interpreta a Cipher, una astuta y despiadada ciberterrorista que sacará a la luz el lado más salvaje y violento de Toretto que en esta octava entrega traicionará uno de los valores fundamentales de la saga: La familia.

Y es que, aunque reconoce que los pilares históricos de la franquicia son la velocidad y la acción desaforada, el actor subraya que la realidad es que, película a película, en Fast & Furious el concepto de familia, de lealtad, es el que ha terminado dominando la saga.

"Creo que es en eso fundamentalmente en lo que se ha convertido la saga. Tenemos acción y tenemos velocidad, ese es el origen de la franquicia. Pero ha evolucionado en la historia de una familia, una familia que el mundo ha adoptado", recalca Diesel que asegura que "no es la acción lo que atrae al público" sino que lo que les lleva a las salas de cine realmente es saber "qué sucederá con esta familia". "Eso es lo que busca la gente", sentencia.

RODAJE HISTÓRICO EN CUBA

Un público que respondió de forma excepcional a la anterior entrega, convirtiendo el filme dirigido entonces por James Wan en uno de los más taquilleros de la historia del cine con más de 1.500 millones de dólares. Un éxito que Fast & Furious intenta ahora reeditar con F. Gary Gray a los mandos en un filme que viaja desde Nueva York hasta Islandia, Rusia o Atlanta pasando por Cuba. Allí hizo historia al convertirse la primera película de Hollywood rodada en la Isla después del embargo impuesto por Estados Unidos en 1963.

"Fue algo alucinante. Uno de los mejores momentos de mi vida, fui con toda la familia", recuerda Diesel que define las calles de La Habana como "el lugar perfecto para hacer una carrera". "Allí rodamos la que posiblemente es una de las mejores carreras, no ya de la película, sino de toda la franquicia", presume el actor que aprovecha para sacar de nuevo a escena el legado del fallecido Paul Walker.

Por que, expone Diesel, además de lo espectacular de las secuencias, lo importante de ese pasaje que abre la película es "cómo gana Toretto" y el hecho de que "al final de la carrera lo que importa es solo una cosa: el respeto". "Así es. Tal y como ocurría al principio, tal y como decía Brian O'Conner. Y hay cosas así durante toda la película, todo ésta impregnado por la esencia de Brian O'Conner", insiste.