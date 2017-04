"La moda es un lenguaje, habla y tiene mucho que decir"

Con gabardina roja, poco maquillaje y dominio de lo que ofrece El Corte Inglés para la temporada que presenta, Fiona Ferrer llega hasta el centro ubicado en la avenida Tres de Mayo de Santa Cruz de Tenerife con la idea clara de que la moda está al alcance de todos si se tienen en cuenta algunas pautas y siendo prácticos.

¿Hacia dónde van las tendencias de la temporada prima vera-verano?

Las tendencias van hacia la energía positiva. El amarillo, el rojo y el fucsia son los colores de la temporada; los tierra son colores sumamente elegantes. La moda es un lenguaje y depende de cómo nos vistamos podremos transmitir una cosa u otra. La primavera y el verano representan una época fantástica para el buen rollo.

¿Y los imprescindibles de abril?

Ahora mismo, las gabardinas, en diferentes tejidos, si bien para Tenerife me inclinaría por prendas de algodón. Entre los básicos, las faldas vaporosas.

¿Cómo se plantea un fondo de armario?

No me lo planteo; no tiro nada. Al final, la moda es una rueda... lo que no te pones esta temporada te lo pones la siguiente, salvo que no vayan con tu personalidad, edad o estilo actual.

Como experta, ¿qué opina de la formación en moda?

La gente tiene que ver lo que rodea al mundo de la moda. Una prenda no es solo una prenda, hay que ver lo que hay detrás; los seis meses que cuesta producirlo... Los clientes, los consumidores, no somos tontos, hemos evolucionado, nos informamos y no nos vale solo que se ponga una marca determinada detrás, exigimos una serie de cosas.

¿Las cosas buenas son siempre caras?

Lo bueno, cuando está bien hecho, claro que es caro, y tiene que ser caro porque eso se paga, pero sí es cierto que lo caro no es equivalente a bueno y para eso estoy yo como "coach" de El Corte Inglés.

¿Cuál es el contenido de su "master class"?

Pretendo transmitir naturalidad; soy tremendamente irónica y tengo sentido del humor. Nadie es perfecto, todo el mundo tiene celulitis, engorda, adelgaza, todos tenemos problemas... La moda hay que democratizarla, quitar polvo a aquellas cosas que no tienen importancia. Creo que lo principal es vernos bien que es lo que al final transmitimos a los demás.

¿Qué dice la moda?

La moda es un lenguaje. La moda habla. La moda tiene mucho que decir... Nuestra reina, a la que admiro, empezó a repetir prendas y la criticaron porque repetía. ¿Tú te compras una prenda y te la pones solo un día? Eso es inviable... Al final la moda habla y en la vida hay que ser prácticos.

Algunos diseñadores prefieren el "See now. Buy now"... ¿Le gusta más ese concepto o el de presentar colección de un año para otro?

Las dos cosas son márquetin. Yo soy de "míralo ahora, cómpralo ahora". Prefiero más el "pájaro en mano que ciento volando".

¿Las redes son las que marcan qué es lo que se lleva, qué es lo que consumimos?

Sí, claro. Las redes son importantísimas... Hay que tener claro que las redes pueden ser una gran mentira. Si de repente ciertas personas con un número de seguidores determinados empiezan a decir que se llevan equis cosas, pero que sabes que les pagan por llevarlas, ¿qué credibilidad te da eso? ¡Cuidado con las redes!

¿Qué es el estilo?

El estilo es un conjunto de muchas cosas, de cómo te mueves, de cómo hablas: la educación es importante.

¿Su opinión sobre los milenials?

Están bien, pero deben trabajar, no pueden acostumbrarse a esto me ha salido mal, lo dejo y busco otra cosa. Aquí hay que ser trabajadores, trabajar mucho y tal vez... a la generación que viene ahora le estamos dando las cosas muy fáciles y no puede ser.