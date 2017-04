El último volantazo de Mr. Kilombo

A segura que "Invencibles", el disco que este fin de semana promociona en La Palma y en Tenerife, es una especie de álbum sonoro en el que ha contado los últimos cambios que se han producido en su vida. "En él se vislumbran cosas nuevas y otras que hay que aceptar tal y como vienen", afirma el cantautor Miki Ramírez, conocido artísticamente como Mr. Kilombo, en el arranque de una conversación en la que deja claro cuáles son sus prioridades a la hora de escribir una letra. "Nunca pienso en términos comerciales o en base al cariño que me puedan transmitir unas personas... Para mí es mucho más importante revelar las historias que me apetece contar, es decir, que nunca analizo si va a funcionar o no", cuenta el promotor de una aventura que nació hace una década y media.

Autor de los temas que acabaron dando forma a "El lado más gamberro" (2008), "Biodramina" (2010) y "Baile de disfraces" (2014), en su última receta discográfica -vio la luz en octubre de 2016- sigue apostando por los mismos ingredientes: "Soy un tipo muy primario a la hora de escribir una letra y reconozco que no me preocupo en exceso por tener un estilo más o menos coherente, sino que me dejo llevar por los primeros impulsos. Además, yo vengo de un lugar donde lo importante es cómo cuentas algo, no cuántos adornos utilizas para decir acabar diciendo lo mismo", defiende un creador que dio volumen a su álter-ego durante un viaje a tierras cubanas. "Allí la calle es un gran escenario y sí que se percibe un gran puente cultural con Canarias", sostiene antes de citar a Arístides Moreno. "Él dice que las islas geográficamente están en África, que políticamente son Europa y que su corazón es sudamericano", enumera sin obviar que en su alma no hay un espacio que esté reservado para la rumba, los ritmos cubanos o el reggae. "Tengo una pinceleta musical con la que suelo pintar aspectos que forman parte de esos géneros, pero que yo procuro adaptar a mi propuesta artística.

El madrileño Miki Ramírez, que son las siglas que abre la puerta al kilombo -durante su estancia en tierras caribeñas conoció a un percusionista de Bersuit Vergarabat que cada vez que tenía ganas de tocar en la calle le decía: "Vamos a hacer kilombo"-, se resiste a que lo encasillen. "No me siento cerca de ningún estilo de música, pero sí que me considero un cancionero... Aquí cada uno es hijo de su madre y de su padre y, por lo tanto, la fusión es algo que no condiciona lo que hago", declara sin entrar en profundidad a valorar el perímetro real de un cantautor. "Cantautores son todos los que escriben canciones, ¿no?".

Otra de las pautas que tiene bien definidas este artista es que no necesita "ser intenso para ser interesante. De hecho, normalmente busco todo lo contrario. Cuando escribo no me pongo en la piel de otro porque percibo que para contar algo llamativo puedes estar al margen de esas complejidades. Eso no significa que para hacer música divertida tenga que caer por sistema en la frivolidad", justifica un solista que nunca se plantea demasiadas expectativas con respecto a lo que puede pasar en un concierto. "Es verdad que a Tenerife hace tiempo que no voy, aunque debo confesar que hace tiempo que no hago una gira ordenada. Tras visitar las islas me voy a Colombia y México", concluye.

Concierto: 7 y 8 de abril.

Lugar: Espacio Cultural El Secadero de Los Llanos de Aridane de La Palma (v) / Búho Club de La Laguna (s).

Hora: 21:00 (viernes) y 22:30 (sábado).