Las Palmas confirma a Setién hasta el final y asegura tener ya a su sustituto

La UD Las Palmas ha confirmado que Quique Setién, entrenador del primer equipo, terminará la actual temporada, y asegura que ya tiene elegido a su sustituto, tras el anuncio del técnico cántabro de no renovar su contrato, según ha revelado el presidente, Miguel Ángel Ramírez.

El entrenador de la UD Las Palmas, Quique Setién./Miguel Toña (EFE)

El máximo mandatario del club isleño declaró al programa 'El Larguero' de la Cadena Ser, tras la derrota de ayer en Eibar (3-1), que Setién merece "salir por la puerta grande", por lo que no será destituido pese a los malos resultados, tras haber encajado siete derrotas en los últimos diez encuentros de LaLiga Santander.

"Vamos a estar a su lado apoyándole en estos momentos difíciles, que es cuando hay que estar al lado de esa gente que te ha hecho disfrutar del fútbol", manifestó Ramírez a la citada emisora.

Además, el dirigente isleño aseguró que tiene "claro" quién será el sustituto del preparador cántabro, porque ya lo tienen fichado, pero deben esperar "al final de temporada" para anunciarlo de forma oficial.

Ramírez sí dejó claro que el proyecto del club "esta por encima" del nuevo entrenador, y que prefiere un técnico "con menos nombre" pero que se adapte a la filosofía "de confiar en la cantera" y las necesidades que tiene el equipo.

El presidente de Las Palmas no cree que haya una relación causa-efecto entre la decisión de Setién de no renovar y la mala racha de resultados que atraviesa el equipo: "Estamos donde estamos por varios acontecimientos, pero no lo vincularía exclusivamente a la decisión del entrenador", apuntó el dirigente.

Ramírez recordó que restan "muchas jornadas" -ocho- para concluir el campeonato, y que la Unión Deportiva debe mostrar su profesionalidad "para no adulterar la competición", pese a que haya quedado "en tierra de nadie", con la permanencia virtualmente conseguida pero muy lejos también de los puestos europeos.