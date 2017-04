Gastronomía, playas y ambiente nocturno, predilecciones del verano

Se acercan las vacaciones de verano, y ya muchos de nosotros vamos haciendo nuestros planes, rutas y fórmulas para pasar unos días alejados de la rutina, solos o acompañados con alguien querido. Dónde ir, cómo ir, qué llevar, qué ver, qué hacer... Muchas cuestiones que representan un verdadero placer ir respondiendo una a una, detenidamente para, de esta forma, ir dando forma al viaje anual, al tiempo dedicado a descubrir un nuevo espacio, a descansar o para volver al pueblo a visitar viejas amistades y familiares.

Puede tal vez que este año te atrevas a realizar un viaje algo más especial y quieras elegir un destino fuera de las fronteras de tu país. Un lugar que combine exotismo, hermosas playas, ambiente nocturno y gente abierta y divertida. Puede que, si estás buscando un destino con estas características, ya lo hayas elegido sin haberte percatado de ello. Y es que ningún lugar del mundo mezcla todos estos ingredientes, que hemos nombrado, como Brasil, concretamente su capital Río de Janeiro.

Te aconsejamos, si has decidido embarcarte en esta aventura, que busques un lugar donde quedarte por las noches en la ciudad de Búzios. El principal motivo es que está relativamente cerca de Rio de Janeiro, pero tiene la tranquilidad de una antigua aldea de pescadores. Con un terreno que apenas abarca los 69 km2, esta península cuenta con nada menos que 23 playas, cada cual más hermosa y ensoñadora. Una ciudad que posee una curiosidad física, debido a su particular ubicación que la hace totalmente exclusiva, y es que, por un lado, recibe las corrientes de origen ecuatorial y, por el otro lado, las provenientes del Polo Sur, lo que hace que tenga playas con aguas cálidas y heladas a la vez.

Esta rareza produce un sistema ecológico ambiental, en los alrededores de esta ciudad, que no se debería nadie perder. Increíbles paisajes naturales para los amantes del trekking, hiking, canopy y mountain bike. Además de deportes llenos de adrenalina, los aventureros podrán divisar especies autóctonas de flora y fauna y llegar a lugares no accesibles en auto.

Desde lugares altos podrás divisar en todo su esplendor la belleza de estas tierras, para lo que recomendamos lleven un Telescopio Terrestre como el que referenciamos aquí, un telescopio para ver paisajes e igualmente válido como telescopio para ver animales y disfrutar de este modo, con precisión, unas vistas realmente increíbles, como el Cabo Frío y Arraial do Cabo. Ambas localidades vecinas son famosas por sus aguas transparentes y sus terrenos vírgenes y es recomendable contratar un servicio de excursión completo para ir a estas playas en cruceros con todo incluido, haciendo paradas en varios puntos sorprendentes. Ideales para hacer uso de estos telescopios que hemos aconsejado en este párrafo.

Por último, queremos hacer especial mención a su elaborada gastronomía, ya que cuenta con una amplia propuesta de restaurantes de lujo donde sumergirse en los seductores sabores de Brasil y lo mejor de la cocina internacional. El clásico gastronómico viene dado por los restaurantes self-service al kilo, entre los que se destaca el pionero en la modalidad, Boom. Destino pesquero por excelencia, Buzios es conocido por sus deliciosos pescados y mariscos, que puedes probar en pequeños quioscos playeros o en restaurantes más formales.

Vacaciones patrias

Si el presupuesto no te llega, no te apetece ir tan lejos o simplemente eres un enamorado de tu propio país, sabrás que no tienes nada de qué preocuparte, pues aquí también sabemos disfrutar de una inmejorable gastronomía, de preciosas playas y ambiente nocturno de calidad.

Si en el caso de Río de Janeiro estaba claro, si nos limitamos a España, la combinación de los elementos anteriores también deja claro a qué lugar nos estamos refiriendo. Y es que Mallorca es sinónimo de playas y calas de prestigio mundial, pero también de naturaleza, de golf, de cultura, de deportes náuticos, de diversión…

Es el lugar perfecto para disfrutar de la esencia mediterránea, en su completa diversidad, considerada el sitio ideal para contemplar los ocasos más hermosos de nuestro planeta, para lo cual es mejor estar en el mar, un sueño que, a pesar de lo que pudiera creerse en un principio, no es tan caro de cumplir. Y que esta isla ofrece la posibilidad del alquiler de embarcaciones Mallorca con una amplia oferta de barcos por un precio realmente asequible. Pasar un día en compañía de amigos o familiares, de esta forma tan original, se convertirá en el mejor recuerdo de todas las vacaciones y está al alcance de cualquiera. Merecerá la pena, sin duda alguna. En la web bootcharter-portocolom.com, tendrás acceso a toda la información para el Alquiler de barcos Mallorca, con estupendas fotografías de las embarcaciones que puedes adquirir por un día, tres o una semana.

Un destino mágico y privilegiado que tenemos en estas islas mediterráneas, pero España está lleno de lugares maravillosos para pasar los días de fiesta, las vacaciones estivales o para una escapada momentánea, además es indiferente el lugar al que decidamos poner rumbo, porque otra de las grandes oportunidades para pasar nuestras vacaciones que te ofrece este país es la fiabilidad de algunos medios de transporte, concretamente si hablamos de trenes y sus líneas de ferrocarril o Ave.

Y es que la red ferroviaria que cubre nuestro suelo es extensa como pocas, podemos comprar billetes de tren y Ave para ir a cualquier parte, ya que, si no te deja en el mismo final de destino, existen numerosas estaciones de cercanías que si lo harán. Para comenzar con buen pie las vacaciones, consideramos oportuno comentar las ventajas de adquirir billetes AVE, tanto por la comodidad que ofrecen estos trenes, como por su puntualidad, pero sobre todo por su seguridad, no existiendo ningún otro medio de transporte con las tasas de siniestralidad más bajas que el tren de Alta Velocidad.

Si lo que te preocupas es el precio, debes saber que la plataforma a la que te deriva el último enlace ofrece los billetes más económicos de toda la red, así al adquirir los Billetes AVE en esta web, se está usando un algoritmo que localiza el billete más barato. Además, los contratos con los principales operadores de billetes de trenes y ave hacen descender aún más los precios si se adquieren por este método.