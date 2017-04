El Pleno siembra dudas sobre la seguridad de edificios en Radazul

La de ayer fue una sesión bastante calentita con respecto a las anteriores convocatorias ordinarias de los Plenos del Ayuntamiento de El Rosario, aunque en esta ocasión, además, se dio información "sensible" acerca de dos asuntos. Uno de importancia extraordinaria por lo que podría significar acerca de la situación de inseguridad en la que se encuentran los edificios de la calle Pizarro, en Radazul, en los que han aparecido "grietas y hundimientos" (así lo denunció la edil de VxR, Ana Márquez), y otro menor relacionado con unas supuestas irregularidades cometidas por una funcionaria que tenía una caja no controlada por Intervención en la Casa de la Juventud.

En el primero de los casos, la edil requirió información sobre el estado de las obras de la calle Pizarro, infraestructura que presentaba el desplazamiento de su banda de rodadura hacia la avenida Colón, tal y como adelantó EL DÍA en octubre de 2015, aunque ayer desveló "la existencia de grietas en los garajes de los edificios y hundimientos". También preguntó "cuánto se tardará en ejecutar las obras de reparación y cuánto el muro de contención con el presupuesto que tiene aprobado de 530.000 euros", criticando la poca información dada a los vecinos.

Estos datos dieron pistas de la posible situación de inseguridad en la que se encuentran los edificios, una cuestión que le recriminó el alcalde, Escolástico Gil (IR-V). Le reprochó que diera una información que bajaría "el valor de los bienes de los propietarios. Es usted una irresponsable".

Gil, visiblemente enfadado, aseguró que se está realizando "un estudio geotécnico de la calle y de los edificios con geólogos y arquitectos para determinar si existe peligro o no", acusando a Márquez de "no tener ni idea" y de decir "un cúmulo de disparates" porque entre otras cosas "no hay proyecto ni obras de nada de nada. Y le digo más. Sí hubiera indicios de lo que dice, hubiéramos desalojado los edificios".

Y aviso a navegantes sobre el área de Urbanismo anterior: "Estas cosas pasan cuando se cortan acantilados, se construye desmedidamente y se taponan barrancos", afeándole su desconocimiento "porque ni hay obra, ni proyecto y ni muchos menos está terminada la actuación porque ni tan siquiera tenemos ni los informes terminados. De todo ello se les informará a los vecinos, que ya han participado de dos asambleas en las que usted (a Márquez) no estuvo en ninguna de ellas. Es un problema muy grande y profundo y no voy a permitir más tonterías", dijo con contundencia.

La moción de Márquez fue rechazada por la suma de los 12 votos de IR-V (5), PSOE (5) y SSP (2) contra los 2 de VxR.

Donde también se vivieron instantes de máxima tensión fue en la moción en la que el PP pedía la creación de una comisión de investigación sobre la detección de la existencia de cobros en mano en la Casa de la Juventud, asunto defendido por José Manuel Medina en el que se destapó que una funcionaria estaba detrás de este asunto, que la Fiscalía lo está investigando y que el cobro detectado alcanza los 1.400 euros.

Medina acusó al edil de Cultura, Fidel Vázquez (SSP), de cometer "una supuesta prevaricación y malversación de caudales públicos" y tener a la funcionaria "como cabeza de turco" en este asunto. Comparó el mismo, además, con el caso Varadero y el de Grúas que se está investigando en Aguere.

Fueron momentos de tensión y tanto Vázquez como Gil le recordaron que fue el equipo de Gobierno quien lo puso en conocimiento del caso al interventor, la secretaria y la tesorera del ayuntamiento, trasladándose el caso a manos de la Fiscalía. Al final no habrá comisión de investigación porque solo PP y VxR votaron a favor (4) y el resto del pleno (IR-V, PSOE y SSP) votó en contra.

otros asuntos

El grupo de Gobierno sacó adelante su moción para renombrar el parque de La Nea como de Guadamojete, tal y como antiguamente se le denominaba a todo el enclave de Radazul y su bahía. "Se trata de no perder parte de la historia" defendieron. Solo VxR votó en contra.

Se aprobó por unanimidad la rebaja fiscal del canon sobre el aprovechamiento urbanístico, tasa que pasa del 6,5% al 2,5% recogida en las ordenanzas.

El Pleno dio luz verde a la desafectación del edificio del CEIP Lomo Pelado para crear un Centro Integral de Formación de Empleo después de que el Gobierno regional lo aprobara.

Con cargo al remanente de Tesorería, se aprobó una modificación presupuestaria de 795.000 euros para obras y convenios entre administraciones.