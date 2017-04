Linares anuncia su candidatura a secretario general insular de CC

El alcalde de La Orotava y actual vicesecretario general insular de Coalición Canaria en Tenerife, Francisco Linares, anunció ayer su candidatura a suceder a Fernando Clavijo en el cargo de secretario general insular de CC en la Isla. Linares lleva 22 años compaginando cargos orgánicos en su partido con cargos públicos, primero como concejal y, desde noviembre de 2013, como alcalde. Este paso adelante en la vida orgánica del partido nacionalista no supondrá ningún cambio en su responsabilidad municipal. Si sus compañeros lo eligen para liderar a CC en la Isla, su intención es continuar también en la Alcaldía villera.

Linares aseguró ayer que desde hace "unos tres o cuatro meses" empezó a recibir llamadas que le pedían que diera el paso de optar a la secretaría general. Tras 12 años en la ejecutiva insular, el alcalde considera que ha llegado el momento de aspirar a ponerse al frente del partido, "desde la tranquilidad, el sosiego y la prudencia, pero con mucha ilusión y muchísimas ganas".

"Me he pateado los 31 comités locales de CC y sé que nuestro suelo son los 12.000 afiliados activos con los que contamos. No hay ningún otro partido con ese patrimonio", recalcó antes de anunciar que su intención es "escuchar mucho" y asumir el cargo, si obtiene el apoyo de sus compañeros de partido, "sin intención de romper nada, sino de sumar y aportar para que CC se adapte mejor a estos nuevos tiempos".

El equipo que acompañará a Linares en su candidatura se dará a conocer en los próximos días, pero ayer adelantó que contará con caras conocidas y un 40% de caras nuevas.

Su apuesta es resolver los problemas "desde el diálogo y el máximo consenso", por lo que espera que el congreso sea el de "la unidad total".

Entre sus retos de futuro, "ahondar en el cambio de generación política, pero sin empujar". Un objetivo para el que puso a La Orotava como ejemplo: "Aquí se hizo un cambio con tranquilidad, porque la historia se respeta y se escucha siempre".

Además, abogó por "reimpulsar la estructura de jóvenes de CC", y "valorar la importancia de que CC cuente con representación en Madrid, tal y como se ha demostrado en los últimos días".

Linares se mostró "realmente emocionado" después de que le hayan mostrado su apoyo los presidentes del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife, los 13 alcaldes de CC en la Isla, y los 31 comités locales de CC.

"Yo sé lo que funciona y lo que no; sé dónde estamos bien y dónde no. Hay que trabajar mucho, llegar a acuerdos y pedir generosidad a las personas que tienen que dar un paso a un lado. Mi objetivo es mantener la unidad y propiciar cambios consensuados", advirtió.

"Un cargo orgánico no se debe manejar desde un despacho, hay que ir a los sitios y escuchar a la gente -aseguró-. No me gusta obligar nunca, prefiero el consenso. Por eso, cuando haya desencuentros, los solucionaremos sentándonos a hablar".

El Congreso Insular de Coalición Canaria en Tenerife se celebrará los próximos días 13 y 14 de mayo en Adeje, en el centro Magma Arte y Congresos.

30 años de trayectoria

Linares recordó ayer que su actividad política comenzó hace 30 años como secretario general de los jóvenes de la desaparecida Agrupación Tinerfeña de Independientes en La Orotava. Desde la fundación de CC, Linares ha ejercido como secretario general en La Orotava durante 20 años, y en los últimos 12 años ha compaginado su labor como concejal y alcalde (desde 2013) con cargos en la ejecutiva insular de CC, primero con Javier González Ortiz y en los últimos cuatro años en el equipo de Fernando Clavijo.