Absuelto de agredir sexualmente a una menor, sobrina de su pareja

Un hombre quedó absuelto de un delito de agresiones sexuales del que fue denunciado por una menor, al no encontrar la Audiencia Provincial pruebas sólidas de que el relato de esta sea creíble. Es más, de todas las pruebas realizadas y del resultado del juicio, que tuvo lugar el pasado 29 de marzo, únicamente queda probado que el denunciado conocía a la menor desde que tenía ocho años, cuando inició una relación sentimental con su tía. Pero en ningún momento se pudo acreditar que el relato de la supuesta víctima fuese coherente, única manera que en este tipo de delitos es posible poner en entredicho la presunción de inocencia, dado que normalmente no hay testigos.

La supuesta víctima estuvo conviviendo durante los meses de junio a septiembre de 2014 con el procesado y su tía, ya que suspendió varias asignaturas y los dos le ayudaban en las tareas. En este tiempo, la tía dormía con otra sobrina en una habitación principal, mientras que la denunciante lo hacía en otro o en el salón, junto con el procesado en dos sofás camas. Los hechos se remontan al 1 de septiembre de 2014 cuando el denunciado y la menor mantuvieron relaciones sexuales, sin que en ningún momento quedase acreditada la versión de la madre de la menor de que había sido forzada. Al principio, incluso la menor lo negó y de hecho nunca se encontraron pruebas físicas que así lo ratificaran. Sería con posterioridad cuando comentó que el supuesto agresor la había violado y que se tenía que duchar porque se sentía sucia.

Por el contrario, el relato de su tía apunta a que los encontró a ambos en el sofá, semidesnudos, y comenzó a pegarles, mientras la menor aseguraba que la habían obligado. Ante el escándalo causado, la policía hizo acto de presencia y entró en la casa. Pero lo cierto es que esta versión no se corresponde con la declaración inicial de la supuesta víctima y presenta contradicciones. La Sala llama la atención sobre hechos como que la menor no emitiera grito o sonido alguno audible en la habitación continua y no se cree verosímil que el procesado fuera capaz de taparle continuamente la boca con una mano mientras que con la otra le quitaba la ropa interior.

Los peritos, sin embargo, sí habían señalado que el relato de la menor podía ser creíble, aunque lo cierto es que la exploración se hizo dos años después de los hechos. Los jueces no encontraron ninguna prueba de que el procesado tenga una conducta violenta o coactiva, tendente a anular o limitar la libertad sexual de la menor. Durante su declaración indicó que había venido manteniendo relaciones sexuales completas con esta de forma "natural y por mutua decisión, sobre el mobiliario del salón, el suelo o, incluso, de pie, tratando de evitar ruidos reveladores".

Una sentencia que se puede recurrir

En el transcurso de la vista oral desarrollada en el Palacio de Justicia, el procesado aseguró ante el Tribunal que, en la mañana en la que sucedieron los hechos, los implicados en este asunto ya se habían acostado y que por la noche se la encontró desnuda en su sofá. El presente fallo judicial no es firme y puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo (TS), según consta en el escrito al que tuvo acceso EL DÍA recientemente.