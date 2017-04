Pestana se suma al manifiesto mientras que Bermúdez cuestiona la triple paridad

Alfonso Pestana no firma, se "ausenta". Y dice que esta a favor de dicho manifiesto (mantener la triple pari...

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), admitió ayer que el criterio de triple paridad en el sistema electoral canario ha sido "excesivo" y, por ello, aboga por "equilibrar" el modelo para que las siete islas estén "cómodas", desmarcándose en parte así del reciente manifiesto firmado por los 4 presidentes de cabildos de su partido, así como el de La Gomera. Al mismo tiempo, y aunque no acudió a la firma de ese documento, el presidente socialista de La Palma, Anselmo Pestana, también se alejó de la postura de su formación regional y abogó por mantener esa triple paridad tan criticada por PP, PSOE, Podemos, NC, Cs e IU.

En una entrevista concedida al programa "Nada que ver", en 7.7 Radio, Bermúdez indicó que a las islas menores "hay que primarlas" para que tengan capacidad "por encima de la población", aunque también comprende que las dos mayores "quieran que a la población se la escuche de manera proporcional". No obstante, cree que la "hegemonía absoluta" de Tenerife y Gran Canaria es "mala para Canarias" porque "produciría cismas" y, por ello, apeló a la búsqueda de "consenso" entre todas las fuerzas políticas.

"Comprendo la desproporción del voto, pero no se puede primar solo a la población o a la influencia de las islas", remarcó, resaltando que todos los sistemas son ponderados, como se ha puesto de manifiesto en las pasadas elecciones de Estados Unidos. Con lo que sí que no está "nada de acuerdo" es con fijar la triple paridad para repartir las inversiones, ya que "es injusto" porque "no se tiene en cuenta a la población". A su juicio, hay que primer a las islas menores pero con otros instrumentos, como la doble insularidad.

Por su parte, Pestana se mostró a favor ayer de "no tocar" la triple paridad y no establecer "ninguna distorsión" en este ámbito, pues, a su juicio, es un criterio "fundacional" de la autonomía. En declaraciones a Efe, aseguró que, "básicamente", comparte la declaración que suscribieron el miércoles sobre esta cuestión los presidentes de cinco cabildos porque coincide con un momento de "incertidumbre" sobre la reforma electoral. Por eso, confía en que lo que finalmente se acuerde tenga "un amplio consenso" en la sociedad y en el Parlamento.

También espera que la representación socialista en el Congreso de los Diputados articule propuestas en este ámbito en la línea "del acervo" ya establecido "como doctrina" desde hace años en los diferentes congresos socialistas sobre esta cuestión. En su visión, existe una "amplia unanimidad" en la propuesta de reforma enviada por el Parlamento regional a las Cortes y que defiende, dijo, una lista regional de 10 diputados, "que podría dar un refuerzo a la unidad" en esta tierra. Esta es la propuesta que sigue defendiendo el PSC, con un escaño más para Fuerteventura, que tendría los mismos que La Palma, dada su mayor población ahora.

Sobre el manifiesto, dijo que lo ha trasladado a la junta de portavoces de su cabildo y espera que, en breve, haya un acuerdo "en defensa de esa representación que no queremos perder y que es justa con un territorio fragmentado".