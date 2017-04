"La censura incentiva la creatividad"

Antes de provocar cientos de risas probó fortuna como músico en Barcelona y San Francisco. En Estados Unidos, incluso, logró grabar su primer disco. "#quenonosfrunjanlafiesta" es el espectáculo que David Guapo pondrá en escena hoy, a las 20:00 horas, en el Auditorio Teobaldo Power de La Orotava. Humor, música y mucha improvisación. Esos serán los ejes que manejará el barcelonés en su regreso a la Isla. "En Canarias he encontrado un público muy fiel", agradece.

En su oficio es de cajón saber reírse de sí mismo, ¿no?

Más que importante es vital... si no te ríes de ti mismo es muy poco probable que sepas hacer reír a los demás. Reírse de uno mismo es un ejercicio de autocrítica muy saludable.

¿Y entiende que otros se puedan sentir ofendidos por algo que está pensado para el entretenimiento?

Pues claro, seguro que sí, nunca llueve a gusto de todos. Hay gente con un carácter muy malo que se ofende por todo y todo lo malinterpreta. Esa gente obviamente no es mi público, no se puede hacer humor para gente sin sentido del humor.

¿El IVA cultural ya "duele" menos?

El IVA cultural como concepto ya duele mucho, aunque lo bajen al 10% seguimos estando muy alejados del 4% de Francia, por ejemplo, da bastante vergüenza. Por eso hay muchos artistas internacionales que no vienen a este país y cuando vienen las entradas son prohibitivas porque se sienten estafados.

¿Pero el cine no se libra del 21%?

De nuevo, una vergüenza, es su forma de reducir la cultura en este país, ponerla mas cara, más prohibitiva.

¿No es curioso que en este país sea más barato leer porno que acudir al teatro?

Tiene cierta coherencia con el tipo de política que se ha seguido siempre, independientemente del partido que gobierne: el porno no estimula el pensamiento crítico mientras que el arte en todas sus formas sí... Por eso el porno no preocupa a las autoridades.

¿El escenario sigue siendo su primera opción, o el mundo de la tele y el cine están generando una "mutación" en su carrera?

Más que el escenario mi primera opción siempre es mi público. Ellos son los que me permiten seguir en cualquier plataforma. Así que mientras ellos sigan teniendo ganas de verme en directo, yo seguiré actuando en teatros.

¿Qué ingredientes debe tener un buen monólogo?

Solo uno, ser gracioso.

¿Y qué no debe hacer nunca un monologuista para no caer en desgracia?

Dejar de escuchar al público. Al final tu propones y el público dispone. Si pierdes esa conexión, si te endiosas pensando que sabes más que ellos de humor, ahí estás perdido.

¿David Guapo gana en las distancias cortas, me explico, usted necesita ese cara a cara con el público?

Yo si, gano muchísimo. Además de que soy mas guapo en persona, también puedo improvisar más y eso siempre es un añadido.

¿Qué ha encontrado en Canarias para repetir?

Un publico fiel.

¿No tiene la sensación de que, a veces, la realidad es mucho más brutal que lo que se cuenta en los monólogos?

No creo que la realidad de los monólogos sea "brutal", la verdad, creo que es bastante cotidiana, si no no tendría gracia.

¿Hay censura?

Por supuesto, pero no solo por parte del estado o de los medios, también del público, de uno mismo, la censura incentiva la creatividad, no hay censura sobre qué temas abordar, solo hay censura en cómo abordarlos. Hay herramientas suficientes para esquivar la censura, además de vacíos legales, tenemos la ironía, el sarcasmo, en eso somos especialistas los Españoles. Solo hace falta predisposición por parte del emisor y el receptor.

¿Qué es lo que nos va a traer a las Islas?

Uno de los mejores espectáculos de comedia de los últimos tiempos, y no lo digo yo solo.

¿La mente de un monologuista "descansa"?

En mi caso no, pero porque mi monólogo es un reflejo de mi forma de ver la vida.

¿La competencia es un reto o un lastre?

No creo que en el arte haya competencia, es un concepto muy empresarial. El lastre son los teatros que no consideran el monólogo una obra de teatro, o programadores que mantienen el monopolio de ciertas zonas, las mafias, etc. Seguimos viviendo en un país bastante caciquista en ese sentido. Sobre todo en la España profunda.

¿Cree en la selección natural entre buenos y malos? ¿Este no parece un mundo para enchufados?

Si hay una selección natural entre buenos y malos, que es la que hace el público, ellos son los que deciden por quién merece la pena pagar y por quién no, y no hay enchufe que pueda convertirte en gracioso.