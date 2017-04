El Madrid de las rotaciones recibe a un Atlético en su mejor racha

Real Madrid y Atlético de Madrid devuelven a escena en el Santiago Bernabéu, uno de esos grandes duelos de alta rivalidad que han marcado sus últimas temporadas, un derbi trascendental en la lucha madridista por el título que llega marcado por la inesperada duda de Zinedine Zidane sobre su futuro. "No estoy seguro de seguir, por eso no preparo nada de la próxima temporada. Me centro en lo que queda de esta", espetó el francés.

Su Real Madrid llega a la cita con la frescura que le aporta su clara apuesta por las rotaciones. Tras nueve cambios en el equipo titular para golear en Butarque, dejando en la grada sin reparos a jugadores como Cristiano Ronaldo y Gareth Bale. El equipo titular que conquistó la "Undécima" ante el Atlético en Milán se perfila titular por la baja de Varane. Es el único contratiempo que sufre en forma de lesión el cuadro blanco.

El Atlético está en racha. En la mejor de la actual temporada de la Liga, las cinco victorias consecutivas que ha encadenado ante Valencia (3-0), Granada (0-1), Sevilla (3-1), Málaga (0-2) y Real Sociedad (1-0), y en la mejor de su historia en el Santiago Bernabéu en el Campeonato: tres triunfos. Fernando Torres, asistente en los tres últimos goles colchoneros, estará en ataque junto a Griezmann (siete tantos y tres pases de gol en los últimos diez partidos), una vez que Kevin Gameiro es baja por tercer choque consecutivo por una tendinitis en el aductor izquierdo. Por detrás, en el centro del campo apuntan a la titularidad Carrasco, Gabi, Saúl Ñíguez y Koke Resurección.